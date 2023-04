McDonald's w Polsce stawia na pełny recykling odpadów papierowych

W Polsce postawiliśmy sobie za cel pełen recykling papieru wykorzystywanego w naszych restauracjach. Już teraz możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami - mówiła podczas sesji "Gospodarka z drugiej ręki" Katarzyna Kucisz-Rosłoń z McDonald's Polska.

Opakowania pochodzące z branży gastronomicznej stanowią zaledwie 1 procent wszystkich odpadów. Przy rola tych opakowań jest podwójna, bowiem zapewnić muszą bezpieczeństwo i jakość podawanych potraw. W krajach europejskich poszczególne państwa wprowadzają zmiany mające na celu odchodzenie od opakowań jednorazowych, zwłaszcza plastikowych.

McDonald's we Francji testuje opakowanie wielokrotnego użytku, w przypadku Niemiec wprowadzono kubki do napojów nadające się do ponownego wykorzystania. W przypadku Polski spółka postawiła na pełen recykling opakowań papierowych.

- Dzięki umowie z lokalną firmą zajmującą się recyklingiem wszystkie opakowania papierowe wykorzystujemy ponownie. Teraz osiągnęliśmy już poziom 95 procent. Zwrotnie do naszych restauracji wtórny surowiec wraca jako ręczniki i papier toaletowy. Już niedługo będą także przerabiane tacki - powiedziała w trakcie sesji "Gospodarka z drugiej ręki" na Europejskim Kongresie Gospodarczym Katarzyna Kucisz-Rosłoń, Corporate Relations Manager McDonald's.

W okresie pandemii, na przełomie 2021 i 2022 roku niemal 60 procent posiłków w sieci wydawanych było na wynos. To stworzyło zupełnie nowe zjawiska pojawienia się dużej ilości odpadów poza kontrolą, u klientów.

Chcąc zagospodarować także tę część odpadów, organizowane są zbiórki w wyznaczonych punktach miast. Zorganizowano ponad 1400 takich akcji, podczas których zebrano około 8 tysięcy 60 litrowych worków.