Mercator Medical chce wyjść ze strat jeszcze w tym roku

Mercator Medical, polski producent rękawic medycznych, ma nadzieję, że zamknie 2022 rok zyskiem. - Dodatni wynik finansowy na koniec 2022 roku jest jak najbardziej realny do osiągnięcia - ocenił podczas konferencji członek zarządu ds. finansowych Michał Romański. Spółka liczy na wzrost cen rękawic, choć na razie nie widać sygnałów do odbicia.

Mercator Medical poinformował 19 lipca, że szacowana strata netto w drugim kwartale 2022 roku wyniosła ok. 5 mln zł, wobec 113,8 mln zł zysku netto przed rokiem oraz 7,6 mln zł zysku w poprzednim kwartale.

Przychody grupy w drugim kwartale wyniosły 146 mln zł, w porównaniu do 535,7 mln zł w drugim kwartale 2021 roku oraz 136,8 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku.

Skonsolidowany wynik EBITDA był ujemny i ukształtował się na poziomie ok. -12,2 mln zł, wobec 118,4 mln zł w drugim kwartale 2021 roku oraz 16,6 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku.

- Jak najbardziej realne jest zakończenie roku na plusie. Pierwsza marża jest głównym determinantem tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć w rachunku zysków i strat, więc jeśli rynek będzie mocno niełaskawy, zadanie to będzie trudniejsze. Jeśli jednak na poziomie pierwszej marży uda nam się osiągnąć rozsądny procent, to wtedy, przy odpowiednim dostosowaniu kosztów operacyjnych, jesteśmy w stanie pokazać na koniec roku dodatni wynik – stwierdził podczas konferencji 21 lipca Michał Romański, członek zarządu ds. finansowych.

Jak poinformował, w drugim kwartale grupa kolejny raz mierzyła się z dużą podażą rękawic na rynku globalnym i presją kosztową. Zarząd nie widzi pozytywnego wpływu na sytuację rynkową ze strony kolejnej fali koronawirusa i realizacji strategii „zero-COVID-19” w Chinach z licznymi lockdownami.

- Liczymy, że ceny rękawic przestaną spadać lub wręcz zaczną rosnąć. Oczywiście w swoich planach finansowych rozważamy różne warianty i staramy się na nie odpowiednio reagować, dostosowując strukturę kosztów. Ale zakładamy, że raczej w krótkim okresie nie widać powodów do drastycznego odbicia cenowego – mówił Romański. - Co chwilę jednak pojawiają się informacje o kolejnych falach covidowych i nie życzę, aby to przełożyło się na rzeczywistość, ale jeśli liczba zachorowań wzrośnie, to być może jakieś ograniczenia czy środki zapobiegawcze znów będą na świecie zaordynowane. Wtedy siłą rzeczy popyt, m.in. na nasze produkty, powinien być wyższy, na co z kolei powinna zareagować cena. Natomiast jeszcze na razie tego nie widzimy - zaznaczył.

Mercator Medical to notowany na GPW producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na koniec czerwca grupa dysponowała ok. 417,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.