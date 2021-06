Mercator Medical płaci dywidendę. Rusza dywidendowy skup akcji

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, realizuje dywidendowy skup akcji o wartości przekraczającej 312 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarządu i w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia.

„Skup pozostawia również decyzję każdemu akcjonariuszowi, czy chce wziąć w nim udział, czy woli pozostać z większą liczbą akcji – dywidenda nie pozostawia miejsca na indywidualną strategię każdego inwestora” - informuje spółka.Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150 proc. – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców, łączny potencjał sprzedażowy Grupa szacuje na ponad 6 mld rękawic rocznie.Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.