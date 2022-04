Mercator Medical pozostanie spółką giełdową

Światowy rynek handlu rękawicami medycznymi powrócił do normalności sprzed pandemii. Tyle tylko, że na fali ogromnego zapotrzebowania w latach 2020 i 2021 znacząco wzrosły moce produkcyjne. Oznacza to zwiększenie konkurencji i obniżkę marż handlowych.

Nadal brakuje atrakcyjnych podmiotów branżowych nadających się do przejęcia.

Dopiero w tym roku dystrybucja gotowych wyrobów powoli odzyskuje rentowność.

Nowa fabryka Mercator Medical w Tajlandii będzie docelowo miała 6 linii produkujących rękawice.

Wraz z zakończeniem kolejnej fali pandemii sytuacja na światowym rynku rękawic medycznych powoli zaczęła się normalizować. Przez dwa lata to produkcja była motorem wzrostu w Mercator Medical, dystrybucja zaś miała problem z wyceną zapasów. Kupowała bowiem gotowe wyroby wtedy, gdy były bardzo drogie, a następnie musiała je sprzedawać ze stratą. Dla przykładu dział sprzedaży spółki w III kwartale 2021 roku wyniosła 46 milionów złotych, a w IV kwartale 32 miliony. Teraz sytuacja jest opanowana i poziomy cen oferowane klientom w porównaniu z cenami producentów pozwalają na uzyskanie dodatniej rentowności.

- Mercator Medical jest przygotowany na potencjalną konsolidację na rynku dystrybucji rękawic medycznych ponieważ jest dużym graczem, szczególnie w rejonie Europy Środkowej. Dodatkowym plusem jest fakt, że mamy własną produkcję i możemy realizować zamówienia na rękawice specjalistyczne, które maja zdecydowanie wyższą marżę. Potencjalnym kierunkiem ekspansji w najbliższych miesiącach będzie Europa Zachodnia, szczególnie Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy- mówił podczas konferencji wynikowej prezes Wiesław Żyznowski

Z komunikatu wynika, że spółka na koniec 2021 roku miała gotówkę netto i jednostki TFI wycenione na 530,5 miliona złotych. Po pierwszym kwartale tego roku poziom gotówki obniżył się do 516,7 milionów złotych, ponieważ część środków przeznaczono na finansowanie odbudowania zapasów.

- Pracujemy nad ewentualnymi przejęciami w branży. Jako spółka nie mamy kredytów i mamy dużą zdolność do potencjalnego zadłużenia się, tylko bardzo trudno znaleźć ciekawy podmiot do akwizycji. Wyceny są na poziomach , które dla nas są nie do zaakceptowania. Nam nie chodzi za przejęcie za wszelką cenę, po prostu lepiej poczekać- powiedział członek zarządu, dyrektor finansowy Michał Romański

Prezes spółki i główny akcjonariusz Wiesław Żyznowski złożył także publiczną deklarację , że na ten moment jest zainteresowany prowadzeniem tego biznesu i nie są prowadzone żadne działania dotyczące wycofania spółki z GPW w Warszawie.

Dodatkową informacją jest możliwość przeprowadzenia przez spółki zależne skupu do 20 procent akcji własnych Mercator Medical w ciągu 12 miesięcy za maksymalnie 100 milionów złotych.