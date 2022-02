Mercator Medical rozpoczął produkcję w trzeciej fabryce w Tajlandii

Grupa kapitałowa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, uruchomiła pierwszą linię produkcyjną w nowym zakładzie, zlokalizowanym w jej tajlandzkim centrum produkcyjnym. Kolejne linie będą oddawane do użytku w trakcie bieżącego roku, zwiększając potencjał wytwórczy grupy do ponad 4 mld rękawic rocznie.

Potencjał sprzedaży

Firma zwiększa również inwestycje w zakresie powtórnego wykorzystywania wody w procesach przemysłowych. Istniejący już zakład recyklingu ścieków, wykorzystujący m.in. takie technologie jak ultrafiltracja i odwrócona osmoza, ma przepustowość operacyjną 3 tys. m3 dziennie. Prowadzona rozbudowa ma zwiększyć w trzecim kwartale br. przepustowość operacyjną do 6,5 tys. m3 dziennie, co przy wydajności 55-60 proc. będzie oznaczało odzyskiwanie do 3,9 tys. m3 wody dziennie. Ścieki, które opuszczają proces, przechodzą przez różne stawy do oczyszczania biologicznego i instalacje do mechanicznej separacji. Parametry odprowadzanej wody są pod ciągłą, automatyczną kontrolą systemu online Ministerstwa Przemysłu Królestwa Tajlandii.Jak zwraca uwagę Mercator, 100 proc. energii cieplnej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym zakładów grupy Mercator Medical pochodzi z biomasy. Paliwo to jest promowane jako neutralne pod względem emisji źródło energii z racji tego, że emisje uwalniane przez spalanie drewna mogą być kompensowane przez dwutlenek węgla pochłaniany przez drzewa hodowane w celu zastąpienia tych spalonych. Większość biomasy wykorzystywanej w grupie Mercator Medical pochodzi z kontrolowanych plantacji drzew kauczukowych, które odnawiają drzewa co 15-17 lat i pozbywają się starych nasadzeń. To z nich pochodzą zrębki drzewne, przetwarzane na paliwo. Jednocześnie spaliny są oczyszczane, a popioły są odbierane przez wyspecjalizowane firmy i wykorzystywane np. do mieszanek cementowych czy nawozów.Certyfikowana firma zewnętrzna testuje spaliny regularnie co pół roku pod względem wielu parametrów – frakcji pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu czy tlenku węgla. Firmy zewnętrzne odbierają również szlam lateksowy, będący również odpadem produkcyjnym. Jest on wykorzystywany do produkcji cegieł. Zakłady produkcyjne grupy Mercator Medical są obecnie w trakcie działań zmierzających do dobrowolnej certyfikacji ISO 14001:2015. Jest to międzynarodowa norma dotycząca Systemu Zarządzania Środowiskowego, zapewniająca klientów Grupy o bardzo dużym przywiązywaniu wagi do kwestii środowiskowych.Czytaj: Mercator Medical zyskuje dzięki Omnikronowi i nowym obostrzeniom Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tym rynku jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150 proc. – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W pierwszym kwartale 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie (uruchomienie pierwszej linii produkcyjnej w lutym 2022 roku).Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach.Od listopada 2013 roku akcje spółki Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.