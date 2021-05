Mercator Medical z turbodoładowaniem. Pierwszy kwartał lepszy niż całoroczne wyniki

Grupa Mercator Medical, notowany na GPW producent jednorazowych rękawic i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, uznaje okres styczeń-marzec za najlepszy w swojej historii. Po pierwszym kwartale gotówka netto przekroczyła pułap 663 mln zł. Zgodnie z harmonogramem postępuje budowa nowej fabryki rękawic specjalistycznych w Tajlandii, której pierwsze linie produkcyjne mają ruszyć pod koniec 2021 roku.

- Staramy się, żeby marża w dystrybucji była jak najwyższa, natomiast wpływ na nią ma czynnik niezależny od nas, czyli ceny rynkowe. W maju spadek cen został zahamowany, co wynika pewnie też z tego, że pojawia się popyt związany z otwarciem gospodarki. Można natomiast spodziewać się, że marża będzie spadać w kolejnych kwartałach. Droższe produkty będą wchodziły do sprzedaży do momentu, dopóki nie zaczną do niej wchodzić tańsze - prognozuje.W ujęciu geograficznym Wielka Brytania utrzymała pozycję nr 1 z roku 2020. Na miejscu drugim znajduje się USA, zaś Polska po raz pierwszy jest trzecim pod względem wielkości rynkiem zbytu Grupy. W pierwszej dziesiątce z olbrzymimi dynamikami wzrostu rdr znajdują się kraje Europy Zachodniej – Szwecja, Holandia, Niemcy i Francja. Wysokie tempo wzrostu utrzymuje się też na głównych rynkach wschodnich, jak Ukraina, Rosja.Udana ekspansja w Europie Zachodniej odpowiadała w pierwszym kwartale 2021 roku za 49 proc. sprzedaży vs 39 proc. w roku 2020 i 10 proc. w roku 2019. Firma skupiła się na największych i najbardziej dochodowych rynkach i nastąpił spadek znaczenia kategorii „pozostałe” z 13 proc. w 2019 roku do 6 proc. sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku.W przypadku działalności produkcyjnej marża w I kw. 2020 roku przekraczała rekordowe 70 proc. Natomiast w segmencie dystrybucyjnym rentowność spadła poniżej 30 proc., m.in. ze względu na efekt wzrostu cen producentów i zahamowanie trendu wzrostowego cen rynkowych.Obszar dystrybucji wypracował w I kw. 2020 roku 70,2 mln zł wyniku EBITDA (24,3 mln zł w I kw. 2020 roku), a obszar produkcji - 263,5 mln zł (10,9 mln zł).Grupa Mercator Medical zapowiada, iż w okresie czerwiec-lipiec zamierza dokonać wypłaty z zysku roku 2020 w ramach dywidendowego skupu akcji. Przeznaczone na ten cel zostało 312 mln zł, czyli jedna trzecia wyniku skonsolidowanego. Skup odbędzie się po cenie z przedziału 500-770 zł za akcję. Szczegóły zaproszenia dla akcjonariuszy do sprzedaży akcji (cena, harmonogram oraz szczegółowe rozwiązania) zostaną przedstawione po zawarciu umowy z domem maklerskim, który obsłuży skup.Pozostała część zysku skonsolidowanego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, czyli 618 mln zł, została przeznaczona na realizację inwestycji rozwojowych. Są to m.in. zwiększenie skali działalności dystrybucyjnej w Europie Zachodniej i na wybranych rynkach poza nią, zwiększenie mocy wytwórczych, wprowadzenie nowych asortymentów, segmentów rynkowych i sposobów sprzedaży, aktywność w obszarze przejęć, a także rozwój nowego biznesu, synergicznego z dotychczasową działalnością, który może otworzyć - jak ocenia Mercator Medical - nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie innowacyjności i skalowalności.Zarząd zwraca uwagę, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, od grudnia ubiegłego roku spółka znajduje się w indeksie MSCI Small Caps, a przy okazji rocznej rewizji indeksów akcje spółki Mercator Medical awansowały w marcu br. do prestiżowego indeksu WIG20.Od początku pandemii Grupa Mercator Medical angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka przekazała już 1,8 mln rękawic diagnostycznych, ponad 370 tys. produktów z włókniny oraz 50 tys. maseczek blisko 70 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy Ministerstwu Zdrowia.Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Podobną inicjatywę realizuje produkcyjna spółka Mercator Medical (Thailand) Ltd., która w ramach walki z wirusem SARS-CoV-2 przekazała kilku tajlandzkim szpitalom i punktom lokalnej administracji rękawice lateksowe.Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku. Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku), zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150 proc. – do ponad 3 mld rękawic rocznie.W I kw. 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy szacowany jest na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.