Biomed Lublin to od teraz Synthaverse. - Synteza dla nas jest czymś więcej niż tylko czystą syntezą chemiczną. Jest łączeniem różnorodnych idei, które możemy znaleźć na universe, czyli we wszechświecie. I tak jest geneza tej nazwy - wyjaśnił prezes Mieczysław Starkowicz.

Biomed Lublin zmienia nazwę na Sytnthaverse, co podczas konferencji prasowej ogłosił prezes firmy Mieczysław Starkowicz.

Synthaverse „to nie jest ChatGPT, to nie jest wygooglowany mechanizm”

- Marka, znak towarowy, identyfikacja wizualna firmy to nie jest tylko i wyłącznie coś, co widzimy. To jest też pewnego rodzaju obietnica, wizja, misja i wartości, które za tą obietnicą idą. To nie jest tylko i wyłącznie nazwa to jest też to czym chcemy być, co chcemy w przyszłości oferować - stwierdził Mieczysław Starkowicz.

- Ale to jest proces, to nie jest coś, co powstało dzisiaj. To jest wyniki wieloletniej pracy zbudowania zaufania , inwestycji, zmian które wprowadziliśmy, wprowadzamy i które będziemy wprowadzać w przyszłości. Natomiast uważamy, że to jest ten moment, żeby zakomunikować światu, że od dzisiaj Biomed Lublin nazywa się Synthaverse - oznajmił Mieczysław Starkowicz.

Dodał, że Sytnhaverse „to nie jest ChatGPT, to nie jest wygooglowany mechanizm”, ale efekt wielomiesięcznej pracy zespołowej „w grupie osób, które rozumiały zmiany, które chciały przedstawić swoją nową wizje i misję na przyszłość”.

- Synthaverse jest zbitką dwóch słów - syntezy i universe. Synteza dla nas jest czymś więcej niż tylko czystą syntezą chemiczną. Jest budowaniem, łączeniem różnorodnych idei, które możemy znaleźć na universe, czyli we wszechświecie. I tak jest geneza tej nazwy - wyjaśniał Mieczysław Starkowicz.

Sytnahaverse zamierza budować wartość firmy na molekule

Biomed Lublin, a teraz Synthaverse jest polską spółką biotechnologiczną, działającą m.in. w segmentach onkologii, ginekologii, hematologii i immunologii.

Mieczysław Starkowicz poinformował, że firma planuje do końca roku ogłosić nad jaką molekułą pracuje i jakie ma plany z nią związane.

- Przez ostanie pół roku przeprowadziliśmy głęboką analizę różnych dostępnych molekuł, jak również rynków farmaceutycznych, na których chcielibyśmy być (...) Teraz jedna molekuła, jedna cząsteczka jest w tzw. studium wykonalności i chcielibyśmy do końca tego roku zakomunikować światu, giełdzie, co to jest za molekuła i co chcemy zrobić. Uważamy, że to jest bardzo interesująca rzecz, która będzie budowała wartość firmy - powiedział Mieczysław Starkowicz.

Biomed Lublin bez powodzenia pracował nad lekiem na COVID-19

Biomed Lublin w I kwartale 2023 roku osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 12 mln zł notując 0,74 mln zł zysku netto wobec 8,6 mln zł przychodów i prawie 0,5 mln zł straty netto w I kwartale 2022 roku.

W czasie pandemii COVID-19 Biomed Lublin prowadził prace nad lekiem na te chorobę.

Lek Biomedu wytworzony został w wyniku frakcjonowania osocza ozdrowieńców lub tych, którzy przeszli COVID-19 bezobjawowo. Następnie preparat przekazano do niekomercyjnych badań klinicznych, dofinansowanych przez Agencję Badań Medycznych.

Informacje o badaniach okresowo mocno podbijały giełdowe notowania spółki.

Ostatecznie z wypuszczenia leku na rynek nic nie wyszło, co stało się jasne w listopadzie 2021 roku.