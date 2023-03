Mieliśmy zbudować pionierską instalację dla węgla. Za porażkę winimy Unię

W Zakładach Azotowych Kędzierzyn miała powstać pierwsza w Polsce instalacja zgazowania węgla. Wiadomo już, że jej nie będzie. Firma tłumaczy rezygnację ogólnymi trendami regulacyjnymi w Unii Europejskiej.

Są kraje, w których przetwarza się węgiel na tzw. gaz syntezowy na ogromną skalę. To przede wszystkim Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia. W RPA z węgla produkuje się także paliwo samochodowe.

W Polsce zgazowanie węgla miało być najbardziej opłacalne w przypadku instalacji pracujących na rzecz przemysłu chemicznego, a zwłaszcza zakładów nawozowych, które zużywają duże ilości gazu ziemnego.

Jeszcze w 2019 r. oceniono, że planowana przy Zakładach Azotowych Kędzierzyn instalacja zgazowywania węgla miałaby uzasadnienie ekonomiczne. Dziś Grupa Azoty przyznaje, że wycofała się z tych planów.

Jeszcze kilka lat temu dużo mówiło się w Polsce o tzw. czystych technologiach węglowych. Czyli takich, dzięki którym wykorzystanie węgla nie musiałoby się wiązać z dużą emisją dwutlenku węgla.

Jedną z takich technologii miało być zgazowanie węgla, które stosuje się na dużą skalę przede wszystkim w Chinach, ale także w Stanach Zjednoczonych, Japonii i RPA (USA zarzuciły jednak rozwijanie tej technologii, gdy odkryły na swoim terenie duże złoża gazu łupkowego).

Światowym liderem zgazowania węgla są obecnie Chiny

W samych Chinach przetwarza się na gaz kilkaset milionów ton węgla rocznie, a ów gaz wykorzystuje się tam głównie do produkcji metanolu i amoniaku. W Polsce zgazowanie węgla miało być sposobem na ograniczenie importu gazu ziemnego, którego najwięcej zużywa się przy produkcji nawozów.

Były też pomysły, żeby gaz wytwarzany z węgla wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej i nawet planowano pierwszą elektrownię (w pobliżu kopalni Bogdanka), która byłaby zasilana takim właśnie gazem. Jednak okazało się, że nie byłoby to opłacalne.

Inaczej miało być w przypadku instalacji zgazowania węgla pracujących na rzecz zakładów nawozowych. Pierwszą taką instalację, o mocy przetwarzania miliona ton węgla rocznie, planowano przy Zakładach Azotowych Kędzierzyn.

Miały ją tam zbudować wspólnie Grupa Azoty (do której należą kędzierzyńskie zakłady) oraz koncern energetyczny Tauron Polska Energia. W 2017 r. podpisały w tej sprawie list intencyjny i rozpoczęły przygotowania do inwestycji. Wówczas mówiło się, że główną przeszkodą jest wysoki koszt inwestycji i spore ryzyko związane z tym, iż miała to być pierwsza w naszym kraju tego typu instalacja.

Po pierwszych analizach uznano przedsięwzięcie za uzasadnione ekonomicznie

Mimo to jeszcze w 2019 r. po przeprowadzonych już analizach technologicznych i inwestycyjnych (w ramach tzw. PreFEED, czyli Preliminary Front End Engineering Design) Grupa Azoty i Tauron uznały, że to przedsięwzięcie jest uzasadnione ekonomicznie.

„Dla projektu wykonano analizę realności ekonomicznej, która potwierdziła zasadność tego przedsięwzięcia. Do dalszego etapu postępowania wybrano rozwiązania najlepsze pod względem parametrów technologicznych i ekonomicznych” - napisały wówczas obie grupy we wspólnym komunikacie na ten temat.

Grupa Azoty zastrzegła przy tym, że „warunkiem kontynuacji projektu będzie zapewnienie jego rentowności”. Ten warunek udałoby się spełnić przy wsparciu finansowym państwa. Dlatego inwestorzy o to wsparcie się starali - w związku z tym, że miała to być pierwsza tego typu inwestycja w naszym kraju, ważna z punktu widzenia interesu Polski.

Pomoc państwa wydawała się być w zasięgu ręki, bo rząd był wtedy przychylny kędzierzyńskiemu projektowi. „Zgazowanie węgla na potrzeby przemysłu chemicznego jest opłacalne ekonomicznie; jest szansą rozwoju tej branży i zmniejszy zapotrzebowanie na gaz ziemny z importu” - oceniało wówczas Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Podobnego zdania byli eksperci. - Projekty zgazowania węgla są opłacalne i technologicznie możliwe. Przeszkodą w ich realizacji są wysokie koszty inwestycji - powiedział w tamtym czasie w rozmowie z WNP.PL prof. Marek Ściążko z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Po dawnym optymizmie nie ma już śladu. Z inwestycji wycofano się

Dziś jesteśmy już w zupełnie innym miejscu, m.in. ze względu na zaostrzającą się coraz bardziej politykę klimatyczną Unii Europejskiej, która w coraz większym stopniu ruguje węgiel i nie daje żadnej przestrzeni dla jakiejkolwiek nowej metody wykorzystania tego surowca. Nawet jeśli byłyby to czyste technologie węglowe, bardzo ograniczające emisję dwutlenku węgla.

Tym zresztą Grupa Azoty tłumaczy wycofanie się z planów budowy instalacji zgazowywania węgla przy Zakładach Azotowych Kędzierzyn.

- Prace nad projektem zgazowania węgla na ten moment nie są kontynuowane, ze względu na sytuację rynkową i ogólne trendy regulacyjne Unii Europejskiej, zmierzające do ograniczenia stosowania paliw kopalnych - mówi Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Grupy Azoty.

- W ogłoszonej przez Grupę Azoty strategii na lata 2021-2030 przedstawiliśmy konkretne cele dekarbonizacyjne. Zgazowanie jest w obszarze zainteresowań Grupy Azoty, ale nie w kontekście węgla - zaznacza.