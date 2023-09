Mo-Bruk ujawnił swój ślad węglowy

Mo-Bruk, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, opublikował raport ESG za 2022 r., ujawniając wielkość swoich emisji bezpośrednich i emisji pośrednich. Ta wiedza ma posłużyć spółce do zaplanowania działań, które mają je ograniczyć.

- W ubiegłym roku opublikowaliśmy pierwszy raport ESG grupy Mo-Bruk. W tegorocznej edycji przeprowadziliśmy identyfikację obszarów wpływu, w której uczestniczyli interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, co pozwoliło zaprezentować bardziej pogłębioną analizę oraz rozszerzyć opisywaną perspektywę oddziaływania spółek grupy Mo-Bruk. W proces powstawania raportu, na każdym jego etapie, zaangażowany był zarząd, a prezentowane dane zostały rozbudowane o informacje dotyczące śladu węglowego grupy. Raport powstał w oparciu o GRI Standards (ang. Global Reporting Initiative, międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm - red.) i w odniesieniu do wytycznych GPW (Giełdy Papierów Wartościowych - red.). Utworzona została grupa projektowa, która odpowiada za proces zbierania danych i jest zaangażowana w poszczególne etapy projektu - komentuje Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku.

W czerwcu tego roku grupa przedstawiła raport z kalkulacji śladu węglowego, który obejmuje zakres 1. (emisje bezpośrednie z operacji własnych/kontrolowanych) oraz 2. (emisje pośrednie z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia). Ujawnienia dotyczące śladu węglowego znalazły się także w Raporcie ESG za 2022 r.

• Emisje bezpośrednie z operacji własnych/kontrolowanych 28 307,71 t CO2e.

• Emisje pośrednie z wykorzystania zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia (rynek - metoda odzwierciedlająca emisję ze zużycia energii od sprzedawcy ) 5933,58 t CO2e.• Emisje pośrednie z wykorzystania zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia (lokalizacja - metoda prezentująca średnią emisję w sieci) 4391,14 t CO2e.

- Obliczyliśmy ślad węglowy organizacji za 2022 r. w zakresach 1. i 2., co pozwoli nam wyznaczyć cele i podejmować działania ograniczające nasze emisje w kolejnych latach. Ponadto, na 2023 r. zaplanowaliśmy publikację strategii ESG, która wytyczy kierunki dalszego rozwoju w obszarze środowiskowym, ładu korporacyjnego i społecznym. Stoimy w obliczu ważnych wyzwań, zarówno w zakresie własnego rozwoju, jak i zmian regulacyjnych, które mogą istotnie wpłynąć na naszą działalność. Obserwujemy trendy i kierunki działań Unii Europejskiej we wdrażaniu programu Europejskiego Zielonego Ładu. Jesteśmy gotowi na adaptację do zmian przepisów prawa, również krajowego - podkreśla Siodmok.

Wykorzystanie odpadów wpływa na ograniczenie ogólnej emisji CO2

Mo-Bruk zajmuje się przetwarzaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Grupa posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne.

- Nasza działalność w znaczącym stopniu wpływa na ograniczenie ogólnej emisji CO2 poprzez gospodarcze wykorzystanie odpadów. Przede wszystkim ograniczamy zużycie węgla energetycznego, gdyż produkujemy paliwa alternatywne stanowiące jego substytut. Ponadto oferujemy branży budowlanej kruszywa syntetyczne wytworzone z odpadów, co przekłada się na ograniczenie wydobycia kruszyw naturalnych - dodaje Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-Bruku.