Morski Port Police będzie miał nowe połączenie kolejowe

30 grudnia 2019 r. podpisana umowa między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a zarządem Morskiego Portu Police, należącym do Grupy Azoty. Umowa umożliwia wykonanie prac projektowych na budowę nowych torów, zapewniających bezpośredni dojazd do portu Police.

- To dla nas bardzo ważna inwestycja. Port w Policach jest czwartym co do wielkości portem w Polsce pod względem przeładunku. Rocznie odprawia prawie 2 mln ton towarów. Dzięki budowie nowego toru, po raz pierwszy port będzie miał bezpośrednie połączenie kolejowe. Będziemy mogli zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe z korzyścią dla całego regionu – powiedział Andrzej Łuc, prezes Morskiego Portu Police.Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 122 mln zł. Koszty pokryją wspólnie PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Zarząd Morskiego Portu Police. Każda ze stron finansuje budowę swojej części infrastruktury kolejowej. Dokładny termin rozpoczęcia prac jest uzależniony od pozyskania źródeł finansowania.