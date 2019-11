Możliwe zwolnienia w Grupie Azoty "Siarkopol" w Grzybowie

Nawet 250 osób może zostać zwolnionych w 2020 r. w Grupie Azoty Kopalnie i Zakładach Chemicznych Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie (Świętokrzyskie). W tym tygodniu zaplanowano spotkanie zarządu spółki i zakładowych związków zawodowych w tej sprawie.

Jak powiedział PAP przewodniczący NSZZ "Solidarność" w firmie Stanisław Lech Zalewski, przed tygodniem związki zawodowe w Grupie Azoty "Siarkopol" otrzymały do zaopiniowania pismo od zarządu spółki z informacją o planowanych zwolnieniach - do 250 osób

Prezes spółki nie wykluczył, że jeśli nie będzie porozumienia ze związkami i jednocześnie nie zmieni się sytuacja na światowym rynku siarki, to może dojść do wdrożenia zmian w firmie. Dodał, że ewentualne zwolnienia będą rozłożone w czasie.

Przedsiębiorstwo z siedzibą w Grzybowie k. Staszowa, w skład którego wchodzi m. in. kopalnia w Osieku (surowiec jest tu wydobywany metodą podziemnego wytopu siarki), w 2013 r. zostało sprywatyzowane i przejęte przez Grupę Azoty.



Wg zarządu planowane ograniczenie produkcji łączące się z możliwymi zwolnieniami wynika z trudnej sytuacji na światowym rynku siarki - a zwolnienia na dużą skalę nie będą konieczne, jeśli poprawi się koniunktura i jeśli uda się dojść do porozumienia co do kwestii przywilejów płacowych pracowników. Z kolei związkowcy firmy uważają, że spółkę stać na przetrwanie kryzysu bez radykalnych działań - zarzucają jej szefom błędy w zarządzaniu.

Zarząd rozpatruje też zamknięcie instalacji siarki mielonej. Zastrzeżono, że być może nie będzie konieczności zwolnień w takiej skali, jeżeli związkowcy zgodzą się na włączenie dodatku stażowego (tzw. karta górnika) do płacy zasadniczej. W 2020 r. zarząd spółki planuje też zawiesić premie i 13 pensję (barbórkową).



- Na pewno naszej zgody na takie podejście nie będzie - podkreślił Zalewski.

Jak opisywał związkowiec, Grupa Azoty "Siarkopol" produkuje rocznie ok. 600 tys. ton siarki, z czego połowa jest eksportowana do Maroka. Zalewski zaznaczył, że ponieważ cena siarki na światowych rynkach w ostatnim czasie spadła, taka sprzedaż - wiążąca się z wysokimi kosztami transportu - stała się nieopłacalna.



- Tego nie negujemy, jesteśmy przyzwyczajeni do cykliczności cen siarki na rynkach światowych. Natomiast mamy (firma) na kapitale zapasowym i rezerwowym 220 mln zł wolnych środków. Przeżywając poprzednie kryzysy siarkowe nie mieliśmy takich środków finansowych. Gdyby pracodawca siadł z nami, aby porozmawiać w jaki sposób ograniczyć środki, nie byłoby zgrzytów między nami - podkreślił Zalewski, zastrzegając że według analityków, kryzys siarkowy powinien potrwać do maja 2020 r.

Związkowcy z zakładu uważają, że firma jest źle zarządzana. W tym miesiącu przedstawiciele pięciu organizacji związkowych wystosowali pismo do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, w którym wskazują na zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazła się spółka.