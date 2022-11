Najlepsze w historii trzy kwartały Ciechu

Po trzech kwartałach Ciech może się pochwalić znacznym zyskiem. Jednak w wynikach firmy widać już trudne otoczenie makroekonomiczne.

Ciech zanotował najlepsze trzy kwartały w historii.

Spółce sprzyja dobra sytuacja na rynku sody.

Wyzwaniem będą rosnące ceny energii.

Ciech to czołowy producent sody. Spółka zajmuje także znaczącą pozycję na europejskim rynku w kilku innych asortymentach. To wzmocniłoby jej pozycje rynkowa, gdyby nie fakt, że Ciech musi się zmierzyć ze sporymi wyzwaniami. Do najważniejszych należy rosnące ceny energii elektrycznej, węgla, czy gazu.

Obecna sytuacja na rynku jest pod tym względem wyjątkowa. Drogie surowce fatalnie wpływają na marżowość niemal wszystkich energochłonnych firm. Ciech nie jest wyjątkiem. Nic więc dziwnego, że mimo dobrych wyników pewne wskaźniki mogą już niepokoić.

Rekordowe wyniki finansowe spółki po trzech kwartałach

Po trzech kwartałach narastająco przychody spółki sięgnęły 3,89 mld złotych. To aż o 1,417 mld złotych więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rosnące przychody mogłyby bardzo cieszyć, gdyby w podobnym stopniu wzrosła działalność operacyjna. Tymczasem tu po trzech kwartałach wzrost wynosi nieco ponad 35 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniósł 330,92 mln złotych (przed rokiem 295,34 mln zł).

O tym, że spółce jest coraz trudniej utrzymać poziom zysku może świadczyć także zysk netto firmy po trzech kwartałach. Nadal jest on bardzo solidny, bo wyniósł prawie 232,65 mln zł. Jednak należy podkreślić, że rok temu po trzech kwartałach zysk był wyższy o prawie milion złotych. Należy jednak przy tym uwzględnić, że w ubiegłym okresie porównawczym zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł bardzo solidne 65 mln zł (sprzedaż biznesu żywice). Wyniki jakie spółka osiągnęła po trzech kwartałach są najlepsze w jej historii.

- Dotrzymaliśmy słowa i zrealizowaliśmy z powodzeniem nasze zamierzenia, czego najlepszym potwierdzeniem są najmocniejsze w historii Grupy pierwsze trzy kwartały roku i kurs na niemal 1 mld zł znormalizowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) za cały rok - mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

Firmie pomaga popyt na sodę, główny produkt firmy

Co napędzało wyniki firmy?

W trzecim kwartale popyt na sodę w Europie (głównym rynku działania Ciech) utrzymywał się na poziomie wyższym niż podaż, co przekładało się na presję na wzrost cen. Przychody ze sprzedaży sody kalcynowanej wzrosły o 98 proc. rok do roku, a sody oczyszczonej o 67 proc. rok do roku, odzwierciedlając zwyżkę cen surowców.

Koszty produkcji rosną mocniej niż przychody, dlatego grupa kładzie nacisk na zwiększenie efektywności procesów, wprowadzając rozwiązania takie jak Advanced Process Control w swoich fabrykach, a także realizując procesy z obszaru transformacji energetycznej (m.in. poprzez projekty dotyczące odzysku ciepła).

Silny wzrost wartości sprzedaży o 165 proc. r/r zanotowano także w biznesie solnym. Sól z warzelni w Stassfurcie otrzymała prestiżowy certyfikat International Food Standard, co poszerzyło bazę klientów spółki. Z kolei w obszarze tabletek solnych wprowadzana jest nowa marka, jednolita dla fabryk w Janikowie i Stassfurcie – Aqua Pro.

Ciech jest producentem środków ochrony roślin, pianek, opakowań szklanych i krzemianów. Firma ma zakłady m.in. w Polsce i Niemczech. Jednak biznesowo jest obecna na całym świecie.