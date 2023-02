Największa na świecie kopalnia nawozów będzie droższa i później

Kosztowniejsza i później oddana do eksploatacji będzie kopalnia polihalitu w brytyjskim Woodsmith – przyznał górniczy gigant Anglo American.

Budowa kopalni potrwa dłużej o trzy lat.

Droższy o ponad 3 mld dol. będzie także koszt zakładu.

Właściciel jest optymistą, zakład będzie opłacalny.

Choć produkcja nawozów kojarzy się z wielkimi zakładami chemicznymi, to czasem natura wspomaga rolników i oferuje złoża gotowych nieraz nawozów. Tak jest w przypadku projektu Woodsmith zlokalizowanego w Wielkiej Brytanii. Pod ziemią znajdują się gigantyczne liczące nawet miliard ton zasoby polihalitu. Problem w tym, że z inwestycją są spore problemy.

Wielki projekt, ale z dużymi wyzwaniami i w trudnym terenie

Kopalnia nawozów Woodsmith, która jest budowana pod parkiem narodowym North Yorks Moors w Anglii ma po uruchomieniu dawać około 13 mln ton polihalitu. Ten minerał to w praktyce niemal czysty wieloskładnikowego nawóz zawierającego cztery z sześciu kluczowych pierwiastków potrzebnych do wzrostu roślin — potas, siarkę, magnez i wapń.

Obok złóż polihalitu pod North Yorks Moors kryją się także złoża innego cennego surowca nawozowego – potażu. W sumie złoża zawierają minimum miliard ton cennych minerałów.



Problem w tym, że są zlokalizowane na dużej, sięgającej 1,5 km głębokości. Kolejny kłopot nastręcza lokalizacja w cennym obszarze przyrodniczym. To z tego m.in. powodu minerały z kopalni będą wywożone podziemną 37-kilometrowej długości kolejką. Będzie ona kończyła bieg w zakładzie granulacji w Teeside.

I choć w inwestycję włożono już 1,4 mld dolarów to wciąż są problemy z jej uruchomieniem. Zresztą to właśnie kłopoty finansowe i rosnące lawinowo koszty spowodowały, że pierwotny właściciel kopalni - Sirius Minerals - został wykupiony przez górniczego potentata Anglo American. Do przejęcie doszło dwa lata temu. Wówczas nowy właściciel projektu planował rozpoczęcie produkcji w 2024 roku. Miało to kosztować 3,1 mld dolarów.

Będzie drożej i później, ale według spółki i tak się opłaci

Tymczasem, jak przyznaje górniczy koncern,plany uruchomienia produkcji już w 2024 roku nie są możliwe do zrealizowania. Według najnowszych prognoz Anglo American kopalnia ruszy w 2027 roku. Jej koszt wzrośnie zaś o 3 mld dolarów.

Co takiego się stało?

Budowy zakładu nie ułatwiają trudne warunki geologiczne. Dodatkowo, także ze względu na park narodowy, pewne założenia dotyczące budowy musiały zostać zweryfikowane. To zaś oznacza wydłużenie czasu budowy zakładu i wzrost kosztów.

Mimo wszystko kierownictwo projektu i spółki uważa, że jest on bardzo perspektywiczny.

- Nie ma wątpliwości, że tworzymy Woodsmith, aby generował znaczące przepływy pieniężne przez wiele, wiele dziesięcioleci, będziemy go budować teraz do 2027 roku - powiedział dyrektor generalny Anglo American Duncan Wanblad.