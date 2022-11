Największa polska firma chemiczna czuje oddech konkurencji z Chin

Wzrasta konkurencja ze strony producentów z Chin w segmencie chemia i tworzywa - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski. Dodał, że producenci azjatyccy, którzy nie są w stanie lokować produkcji na swoim rynku, kierują ją Europy.

Grupa Azoty to największa polska firma chemiczna.

Wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski powiedział podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom spółki, że w dwóch kluczowych segmentach działalności grupy, Chemia i Tworzywa, musi się ona mierzyć z wieloma wyzwaniami. Wskazał, że m.in. oprócz wysokich i niestabilnych cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, nadal utrzymuje się ryzyko związane z covid-19.

"To widać szczególnie w Chinach, co ma istotny wpływ na nasze funkcjonowanie. Producenci azjatyccy, którzy nie są w stanie lokować produkcji na swoim rynku, kierują zainteresowanie w stronę Europy. Widzimy jednocześnie wyhamowanie gospodarek światowych" - zwrócił uwagę Wadowski.

Jego zdaniem widać wyraźnie słabnącą siłę nabywczą konsumentów w segmencie Chemia.

"Nasi odbiorcy również ograniczali popyt na te produkty. Do końca I półrocza br. ten popyt był na dobrym poziomie, ale istotnie spadł w samym trzecim kwartale br. Mierzymy się z konkurencją ze strony producentów azjatyckich. Mamy do czynienia w Chinach z problemami na rynku budowlanym. Ci producenci, którzy produkują produkty i półprodukty dla tego rynku, kierują swoje zainteresowanie w stronę Europy. Przypływają do nas transporty z produktami, które również produkujemy, jak np. melamina" - powiedział Marek Wadowski. Dodał, że "ta sytuacja tworzy dla nas duże wyzwanie, co widać też po wynikach".

W Tworzywach spadki popytu praktycznie we wszystkich segmentach zastosowań

Wskazał również, że w Tworzywach w III kwartale br. występowały spadki popytu praktycznie we wszystkich segmentach zastosowań".

"Trochę sytuacja poprawiła się w motoryzacji. Jednak poprawa nie była na tyle istotna, żeby równoważyć spadek popytu w innych obszarach zastosowań. Jednoczenie mamy do czynienia z rosnąca konkurencją ze strony producentów azjatyckich również w obszarze poliamidu" - stwierdził Wadowski. Podkreślił, że spółka mierzymy się też z dużą zmiennością cen benzenu.

Wadowski zaznaczył, że "III kwartał był ciągle pod znakiem agresji zbrojnej na Ukrainę. Ta agresja zbrojna powoduje szereg implikacji w otoczeniu. Powoduje bardzo dużą zmienność, niepewność na rynku gazu. Jednocześnie nakładane sankcje powodują zmianę relacji gospodarczych, co wpływa na rynek po stronie naszych surowców jak i stronie produktów".

Grupa Azoty w trzecim kwartale 2022 roku miała przychody w wysokości 6,31 mld zł

Grupa Azoty w trzecim kwartale 2022 roku miała przychody w wysokości 6,31 mld zł, wynik EBITDA 266,6 mln zł i zysk operacyjny 82 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie w środę. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez Grupę Azoty szacunkami. Strata netto w tym okresie wyniosła 79 mln zł.

Produkcja obszaru tworzywa Grupy Azoty usytuowana jest w trzech spółkach: w Tarnowie, Puławach oraz Guben (Niemcy). Grupa Azoty podaje w raporcie, że jest liderem w produkcji poliamidu 6 w Polsce, a spośród producentów w Unii Europejskiej zajmuje trzecią pozycję. Wskazano, że istotnym obszarem działalności Grupy Azoty pozostaje także segment Chemia, który skupia alkohole OXO i plastyfikatory, melaminę, mocznik do celów technicznych, biel tytanową, siarkę. Główne produkty tego segmentu wytwarzane są w spółkach w Kędzierzynie, Puławach, Policach oraz Grzybowie. Grupa Azoty poinformowała również, że jest znaczącym producentem melaminy w Unii Europejskiej.