Największa polska inwestycja chemiczna jest już na ostatniej prostej

Fabryka Polimery Police jest na finiszu. Prace dotyczące budowy największych zakładów produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej są zaawansowane w ponad 99,01 proc.

Ogólny postęp prac realizowanych w ramach flagowej inwestycji Grupy Azoty w Policach na koniec stycznia przekroczył 99,01 proc. i jest ona już w ostatniej fazie realizacji - poinformowała Grupa Azoty.

Zaznaczyła, że Polimery Police będą największymi zakładami przemysłowymi produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Całkowity budżet projektu to ok. 1,8 mld dol.

Spółka wyjaśniła, że Polimery Police, realizowane przez Polyolefins, spółkę celową Grupy Azoty, to inwestycja, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

Budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego pochłonie ok. 1,8 mld dol.

Dodano, że celem projektu, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dol., jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie.

"Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu" - zaznaczono. Dodano, że zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.

Azoty zaznaczyły, że na koniec stycznia br. przeprowadzonych zostało 100 proc. odbiorów prac budowlano-montażowych w systemach procesowych i nieprocesowych instalacji pomocniczych.

Nowy zakład będzie produkował pod marką Gryfilen

Spółka podała też, że nowo produkowane tworzywa pod marką handlową Gryfilen będą charakteryzować się bardzo niską zawartością substancji lotnych i nie będą zawierać ftalanów, bisfenolu A, czyli tzw. BPA. Zapewnią także brak przenikalności smaków i zapachów, a to cecha szczególnie istotna w zastosowaniach w przemyśle spożywczym.

"Ze względu na unikalne właściwości produktu i zróżnicowany asortyment, nowy produkt Gryfilen znajdzie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in.: w produkcji opakowań i towarów konsumpcyjnych (folie spożywcze, opakowania sztywne, pojemniki na żywność), artykułach gospodarstwa domowego, budownictwie (rury, włókna) czy przemyśle motoryzacyjnym i farmaceutycznym" - wskazała Grupa Azoty.

Spółka zwróciła też uwagę, że Grupa Azoty Polyolefins zakończyła proces rejestracji propanu i propylenu zgodnie z unijnymi wymaganiami Europejskiej Agencji Chemikaliów. Wymagania dotyczą rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Pod koniec stycznia sfinalizowana została rejestracja propanu, a na początku lutego - propylenu, zgodnie z rozporządzeniem REACH.

"Zarówno zrealizowana ostatnio dostawa propanu oraz wszystkie uzyskane decyzje administracyjne i procesy rejestracyjne potwierdzają, że nowa fabryka polimerów Grupy Azoty w Policach wkrótce rozpocznie produkcję" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Grupa Azoty podaje, że zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych; zajmuje się też produkcją takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.