Naukowcy odkryli organizmy trawiące plastik. To może być rewolucja

Naukowcy dokonali odkrycia, które może mieć przełomowe znaczenie dla recyklingu - znaleźli mikroorganizmy zdolne do rozkładania tworzyw sztucznych w temperaturze 15°C. To otwiera nowe perspektywy w walce z problemem plastikowych odpadów.

Dotychczas znane organizmy nie były opłacalne ekonomicznie i środowiskowo

Niedawne badania przeprowadzone w Alpach i Arktyce wykazały istnienie mikrobów zdolnych do rozkładania tworzyw sztucznych nawet w niskich temperaturach. To odkrycie jest szczególnie obiecujące, ponieważ dotychczas znane mikroorganizmy radziły sobie z tym zadaniem jedynie w temperaturze powyżej 30°C. Taka sytuacja stawiała poważne wyzwania dla ich przemysłowego wykorzystania, ponieważ procesy recyklingu wymagałyby wysokich temperatur, co byłoby kosztowne i nieekologiczne ze względu na emisję dwutlenku węgla.

Informacje te zostały opublikowane przez dziennik The Guardian, podkreślając potencjalne znaczenie odkrycia dla przyszłości recyklingu i walki z zanieczyszczeniem plastikowymi odpadami.

Mikroby przetworzą plastikowe odpady. To może być przełom w recyklingu

W przeprowadzonym badaniu naukowym, które obejmowało różne rodzaje tworzyw sztucznych, takie jak niebiodegradowalny polietylen (PE), biodegradowalny poliester-poliuretan (PUR) oraz dwie biodegradowalne mieszaniny poli(tereftalanu butylenu) (PBAT) i kwasu polimlekowego (PLA), naukowcy odkryli, że mikroorganizmy potrafią strawić większość z tych materiałów. Jedynie w przypadku polietylenu (PE) nie znaleziono mikroorganizmu zdolnego do jego rozkładu.

Dr Joel Rüthi, jeden z badaczy zaangażowanych w projekt, podkreślił, że różne grupy bakteryjne mogą odgrywać istotną rolę w procesie recyklingu tworzyw sztucznych. Ich obecność może przyczynić się do zmniejszenia kosztów i obciążenia środowiska, które są związane z wykorzystaniem enzymatycznym w procesie recyklingu.

Naukowcy zadeklarowali kontynuację swoich badań w celu zgłębienia zagadnienia rozkładania tworzyw sztucznych przez mikroorganizmy. Ich wysiłki koncentrują się na zwiększaniu naszej wiedzy na temat mechanizmów biodegradacji i opracowywaniu nowych metod, które umożliwią bardziej efektywne wykorzystanie tych procesów w skali przemysłowej.

Osiągnięcie to zostało dokonane przez Szwajcarski Federalny Instytut Badań nad Lasem, Śniegiem i Krajobrazem (WSL). Naukowcy z WSL przeprowadzili badania, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Frontiers in Microbiology”.