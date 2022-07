Nawozy z Anwilu w nowych odsłonach

Polski producent nawozów - Anwil - wprowadził spójne opakowania i znaki dla wytwarzanych we Włocławku nawozów.

Anwil tłumaczy, że: "realizacja strategii marketingowej spółki oraz rozwój działań sprzedażowych sprawiły, że znane od lat nawozy azotowe, w tym saletra amonowa, zyskały nowe nazwy i własne, kolorowe logotypy".

Znaki uwzględniają charakterystyczny graficzny element dla całej palety produktów.

Od drugiej połowy lipca opuszczające zakład produkcyjny opakowania zawierają nie tylko wszystkie potrzebne informacje w postaci zbiorczej etykiety. Spełniają także wymogi unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które reguluje przepisy dotyczące udostępniania nawozów na rynkach unijnych.

Pomysł na logotypy produktów Anwilu bazuje na symbolice mechanizmu wzrostu i użyźniania. Podstawowym elementem znaków jest kropka, dla każdego z produktów w innym kolorze. Jest ona synonimem pojedynczej granuli nawozu, ale także ziaren czy nasion. Symbolizuje witalność i życie, czyli to, co decyduje o dobrych plonach, zarówno w ilości zbiorów, jak i jakości upraw.

Nie zabrakło też odniesienia do doświadczeń i przyzwyczajeń klientów. Niebieski kolor w logotypie Anvistar nawiązuje do znanego im do tej pory opakowania saletry amonowej. Podobnie jest z nawozami azotowymi Canvil S oraz Canvil Mg.

Ostateczny wygląd nowych marek produktowych uwzględnia także analizy i badania rynkowe. Zarówno klienci spółki jak i rolnicy byli pytani o oczekiwania oraz przywiązania konsumenckie.