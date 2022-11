Neuca korzysta na większej sprzedaży leków w aptekach

Z opublikowanych wyników przez dystrybutora farmaceutyków grupę Neuca wynika, że po trzech kwartałach 2022 roku przychody netto wzrosły do 8,28 miliarda złotych, a zysk netto wyniósł 122 miliony.

W trzecim kwartale 2022 roku Neuca, która działa w sektorze hurtowej dystrybucji wyrobów farmaceutycznych, jest producentem leków oraz dysponuje własnymi przychodniami lekarskimi i centrami klinicznymi, miała przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na poziomie 2,81 miliarda złotych wobec 2,55 miliarda złotych w analogicznym okresie minionego roku. Przychody, które grupa uzyskała w hurcie aptecznym były na poziomie około 2,7 miliarda złotych. Zysk netto wyniósł 25,2 miliona złotych wobec 39,9 miliona w III kwartale 2021 roku.

Po trzech kwartałach narastająco przychody w 2022 roku wyniosły 8,28 miliarda złotych podczas gdy rok temu to było 7,18 miliarda złotych. EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) była na poziomie 278,8 miliona złotych a zysk netto nieznacznie zwiększył się o 0,4 procent do 122,3 miliona złotych.

Jak wynika z komunikatu przekazanego przez spółkę, grupa miała 31,1 procent udziału w polskim hurtowym rynku aptecznym, a w obszarze dostaw do aptek niezależnych 38,2 procent co oznacza wzrost o 0,6 procent rok do roku.

Rentowność sprzedaży brutto w III kwartale wyniosła 11,07 procent i była wyższa o 1,25 punktu wobec analogicznego kwartały w minionym roku.