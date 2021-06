Nie tylko wodór i tlen. Mnożą się zastosowania gazów technicznych

Gazy techniczne są w gospodarce wszechobecne. Jednak głośno o jednym z nich stało się dopiero podczas pandemii. O tym, jaką przyszłość ma ten segment branży chemicznej i jak wpłynęła na niego pandemia, mówi portalowi WNP.PL Marek Jaśkiewicz, dyrektor ds. rozwoju rynku Linde Gaz Polska, czołowego na świecie producenta gazów technicznych.

***

Tlen podawany jest w szpitalach pacjentom, ale stosuje się go również do uzdatniania wody i natleniania stawów hodowlanych. Dwutlenek węgla pożytkuje przemysł wydobywczywodór zaś, stosowany w technologii czystych paliw, jest postrzegany jako przyszłość ekologicznego transportu.- Inwestując w zrównoważony rozwój, Linde pomaga klientom zmniejszyć ślad węglowy i ograniczyć wpływ na środowisko. Dzięki naszym technologiom chcemy w znacznym stopniu przyczynić się do wyeliminowania emisji CO2 i wspierać przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę energetyczną.Dlatego zakład Linde w podwrocławskich Biskupicach Podgórnych został pierwszym w Polsce certyfikowanym zakładem produkującym gazy powietrzne, takie jak tlen, azot i argon, z użyciem energii pochodzącej w 100 procentach ze źródeł odnawialnych (OZE).Wykorzystywanie energii z OZE podczas energochłonnego procesu separacji powietrza, pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla do 99 proc. - w porównaniu z konwencjonalnym procesem produkcji. Roczna redukcja emisji wyniesie ponad 60 tys. ton. To równowartość śladu węglowego pochodząca z 7225 gospodarstw domowych w ciągu roku...W praktyce firmy zaopatrujące się w produkty z podwrocławskiego zakładu otrzymują certyfikaty o księgowej redukcji dwutlenku węgla, z uwzględnieniem miesięcznego zużycia zielonego tlenu, azotu i argonu. Ograniczenie emisji sięga nawet 300 kg dwutlenku węgla na tonę zielonego produktu w porównaniu z tradycyjnie produkowanymi gazami.- Od 2021 roku przepisy Unii Europejskiej nakazują, aby 45 procent wszystkich nowych autobusów stanowiły pojazdy o zerowej emisji spalin. Od roku 2025 odsetek ten ma wzrosnąć do 65 procent. To część planu walki ze zmianami klimatycznymi - poprzez 30-procentową redukcję emisji CO2 z autobusów i ciężarówek do 2030 roku. Przepisy te poprawią również jakość powietrza w europejskich miastach. Pojazdy napędzane wodorem z ogniwami paliwowymi mogą pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z jakością powietrza i klimatem.8 lipca 2020 r. przyjęto strategię UE na rzecz integracji systemów energetycznych i sektora technologii wodorowych w celu stworzenia w pełni bezemisyjnego, bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego. Dlatego - aby zintensyfikować wysiłki w tej dziedzinie - jesteśmy aktywnym członkiem wielu głównych grup działających na rzecz budowy infrastruktury tankowania wodoru, przyspieszenia wprowadzania technologii wodorowych, oraz licznych inicjatyw finansowanych przez państwa, których celem jest wspieranie wykorzystania wodoru jako nośnika energii i paliwa.Na przykład w Energiepark Mainz umożliwiamy wytwarzanie wodoru ze źródeł odnawialnych za pomocą pierwszej na świecie instalacji demonstracyjnej Power-to-X, łączącej zielony wodór z innymi sektorami przemysłu.- W 2020 r. Linde wraz z jednym z europejskich producentów stali przeprowadziło pierwszy na świecie test demonstrujący, że paliwo wodorowe może pomóc przemysłowi stalowemu w ograniczeniu emisji, poprzez wykorzystanie wodoru zamiast paliwa kopalnego do ogrzewania stali. Kompleksowa analiza właściwości stali wykazała, że ogrzewanie wodorem nie wpłynęło negatywnie na jej jakość, a jednocześnie może znacząco obniżyć emisję CO2.Nasza oferta w dziedzinie dekarbonizacji obejmuje pionierskie technologie wykorzystania energii odnawialnej, unikania lub ograniczania emisji CO₂ oraz wychwytywania i utylizacji emisji dwutlenku węgla. Uzupełniamy to usługami dekarbonizacji i innowacjami cyfrowymi.- Patrząc w przyszłość: jesteśmy zaangażowani w rozwój technologii, które utorują drogę do powszechnej produkcji, dystrybucji i przyjęcia ekologicznego wodoru. Innymi słowy - wodoru wytwarzanego przy użyciu energii odnawialnej, takiej jak wiatr lub energia słoneczna w procesie elektrolizy.Nasze innowacyjne rozwiązania obejmują cały wachlarz technologii niezbędnych dla tankowania wodoru - od produkcji dystrybutorów dla pojazdów, transportu wodoru aż po kompletne stacje tankowania dla flot autobusowych i samochodowych.W najbliższych latach wzrośnie przede wszystkim zapotrzebowanie na ciekły wodór (LH2). W Europie istnieje ograniczona liczba zakładów, które mogą schłodzić wodór do temperatury wymaganej do skroplenia.Koncentrujemy się w szczególności na sposobach wydajnego skraplania tego gazu, aby można go było efektywnie transportować go od źródła do miejsca użytkowania lub przechowywać w celu buforowania dostaw z sieci. Utworzyliśmy spółkę Linde Hydrogen FuelTech, która specjalizuje się w ultrawydajnych technologiach magazynowania, sprężania i tankowania wodoru. Linde wybudowało już ponad 190 stacji tankowania wodoru na całym świecie, m.in. w Stuttgarcie, Hamburgu, Kolonii, Mediolanie i San Francisco.- Linde już odgrywa ważną rolę w projekcie wykorzystania wodoru jako nośnika energii i paliwa. Budujemy i będziemy eksploatować największy na świecie elektrolizer PEM (Proton Exchange Membrane) do produkcji ekologicznego wodoru, który mógłby zasilić około sześćset autobusów napędzanych ogniwami paliwowymi, przejeżdżających 40 milionów kilometrów i oszczędzających do 40 000 ton emisji dwutlenku węgla. Zakład ma rozpocząć produkcję w drugiej połowie 2022 roku.W centrum uwagi są potrzeby związane z mobilnością H2, takie jak stacja tankowania H2 dla autobusów w niemieckim Wiesbaden lub stacja tankowania wodoru dla największej w Europie floty autobusów H2, którą otwarto kilka miesięcy temu w Kolonii. Obiekt ten może zatankować do 20 pojazdów dziennie. Kolejnym projektem jest stacja tankowania autobusów w Aberdeen w Szkocji.Wodór może być alternatywną technologią napędową również dla lokomotyw spalinowych. Pierwszy sukces już tu odnotowano - pociąg wyprodukowany przez firmę Alstom. To pierwszy na świecie pociąg pasażerski napędzany ogniwami paliwowymi i H2. Nie wytwarza żadnych emisji, jedynie parę wodną, a ponadto jest bardzo cichy.- Pandemia przełożyła się bezpośrednio na zwiększone zapotrzebowanie na tlen medyczny. Zapewnienie dostaw tlenu dla polskich szpitali to nasz absolutny priorytet.Wzrost sprzedaży tlenu w tym obszarze jest jednak bezpośrednio związany z wysokimi nakładami inwestycyjnymi w infrastrukturę medyczną, logistykę, a także z olbrzymim wysiłkiem organizacyjnym. To oznacza także konieczność ograniczenia dostaw dla klientów przemysłowych, a w rezultacie - spadki sprzedaży w pozostałych segmentach rynku.- Tlen medyczny jest przedmiotem rygorystycznych regulacji w kwestii produkcji, obsługi i stosowania. Podczas wytwarzania, kontroli i dystrybucji przestrzegamy ścisłych wytycznych. Zapewniamy wiedzę, szkolenie oraz wsparcie niezbędne do gwarancji, że tlen jest dostarczany w bezpieczny sposób. Regulacje prawne dotyczące tlenu medycznego obejmują zresztą wiele dodatkowych punktów niż przepisy odnoszące się do tlenu technicznego.Linde Gaz Polska jest jedną z wiodących firm gazowych w Polsce. Zatrudnia ok. 400 pracowników. W roku 2020 przychody ze sprzedaży przekroczyły 470 milionów złotych. Linde posiada w Polsce dwie stacje separacji powietrza – w Biskupicach Podgórnych i w Warszawie – oraz zakłady napełniania butli zlokalizowane na terenie całego kraju.