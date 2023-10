Niemal co drugi szklany lampion do zniczy pochodzi z fabryki Grupy Ciech

Ciech Vitro od 30 lat wytwarza szklane lampiony do zniczy, produkując ich nawet kilkaset tysięcy na dobę. Wielkość krajowego rynku lampionów szacowana jest obecnie na ok. 180 mln sztuk rocznie. Co drugi pochodzi z fabryki spółki Ciech.

W aktualizowanej z roku na rok ofercie Ciech Vitro jest dzisiaj blisko dwieście wzorów lampionów do zniczy.

Gaz pozostaje największym czynnikiem kosztotwórczym w produkcji lampionów, ale w tym roku znaczenie miała również inflacja.

Okresem najwyższej aktywności dla producentów lampionów jest drugi i trzeci kwartał roku.

Ciech Vitro, spółka z Grupy Ciech, produkuje lampiony od 1993 roku. Dziś jest polskim liderem w segmencie produkcji lampionów, wytwarzając ich nawet kilkaset tysięcy na dobę. Według spółki niemal co drugi spośród szklanych zniczy, które tradycyjnie — w okolicach 1 listopada — zapłoną na tysiącach cmentarzy w Polsce, składa się ze szklanych lampionów pochodzących z zakładu produkcyjnego w lubuskiej fabryce Grupy Ciech.

Znicze są produktami popularnymi i kupowanymi głównie w Polsce i w niektórych krajach Europy Środkowej. Ciech Vitro koncentruje więc swoją działalność właśnie w tym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku krajowego. Chociaż dla klientów końcowych szczyt sprzedaży przypada na przełom października i listopada, to okresem najwyższej aktywności dla producentów lampionów jest drugi i trzeci kwartał roku. Lampiony trafiają wtedy do producentów wytwarzających kompletne znicze, które finalnie, najczęściej blisko dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, trafiają na nekropolie.

Lampiony produkowane przez Ciech Vitro trafiają na półki największych sieci detalicznych w Polsce

Według Ciech Vitro w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się lampiony posiadające gładką ściankę, na którą można nakleić aplikację – symbol, kwiat lub napis. Niezmiennie dominują te o średniej wielkości i obłych kształtach. W aktualizowanej z roku na rok ofercie jest dzisiaj blisko dwieście wzorów.

Spółka Ciech Vitro w swoim zakładzie produkcyjnym w Iłowej tworzy lampiony zgodnie z obowiązującymi trendami, indywidualnymi potrzebami oraz oczekiwaniami klientów, wśród których znajdują się m.in. dostawcy do największych sieci detalicznych w Polsce.

Ceny gazu i inflacja wpływają na cenę lampionu do zniczy

– Wybór naszych klientów niezmiennie determinuje cena, a ta jest wypadkową wielu składowych. Gaz pozostaje największym czynnikiem kosztotwórczym, ale w tym roku znaczenie miała również inflacja. Zauważyliśmy jednak, że po czasie pandemii oferenci na rynku zaczęli wracać do zainteresowania znanego z lat wcześniejszych – mówi Rafał Czubiński, prezes zarządu Ciech Vitro.

Według spółki dla klientów liczą się przede wszystkim walory estetyczne lampionu oraz właściwości fizyczne produktu – w tym stopień przezroczystości szkła, a także jego wytrzymałość na wysoką temperaturę i odporność na pękanie.

Wielkość krajowego rynku szklanych lampionów do zniczy obecnie szacowana jest, według spółki, na ok. 180 mln sztuk rocznie.