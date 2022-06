Niemcy tworzą wartą 3,7 mld spółkę, zajmującą się specjalistycznymi polimerami

Niemiecki koncern chemiczny Lanxess i fundusz inwestycyjny Advent International powołały spółkę joint venture zajmującą się specjalistycznymi polimerami inżynieryjnymi. Przedstawiciele obu firm podpisali dziś umowę o przejęciu od holenderskiego koncernu Royal DSM działu DSM Engineering Materials, który stanie się częścią nowej spółki joint venture.

Cena zakupu holenderskich aktywów wynosi około 3,7 mld euro – pokryje ją spółka joint venture niemieckiego koncernu chemicznego Lanxess i funduszu inwestycyjnego Advent International za pomocą kapitału własnego spółki Advent i poprzez zadłużenie zewnętrzne. Obroty firmy wynoszą około 1,5 mld euro, a marża EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) sięga 20 proc.

DSM jest jednym z głównych światowych dostawców materiałów specjalistycznych o wysokich parametrach, które zaspokajają kluczowe potrzeby rynku elektronicznego, elektrycznego i dóbr konsumpcyjnych.

Lanxess wniesie do nowej spółki joint venture jednostkę biznesową High Performance Materials. HPM jest dostawcą polimerów o wysokich parametrach, stosowanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym.

Roczna wartość sprzedaży nowej spółki joint venture wynosi około 1,5 mld euro, a EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwy­czajnych – około 210 mln euro. Firma Advent będzie posiadała co najmniej 60 proc. udzia­łów w spółce joint venture. Lanxess otrzyma płatność początkową w wysokości co najm­niej 1,1 mld euro oraz do 40 proc. udziałów w spółce joint venture.

Po przeniesieniu do spółki joint venture działalność HPM nie będzie już podlegać pełnej konsolidacji w Lanxess, lecz zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kapitale własnym.



Posunięcie to w dalszym stopniu zawęża portfel firmy Lanxess, która po zakończeniu transakcji będzie się składał z trzech segmentów chemii specjalistycznej. Koncern wykorzysta wpływy z transakcji do redukcji zadłużenia i wzmocnienia bilansu. Firma planuje ponadto odkup akcji własnych o wartości do 300 mln euro.