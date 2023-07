Niższa produkcja spółek Grupy Azoty

Spółki należące do Grupy Azoty podały wstępne wyniki produkcyjne czerwca tego roku. Niemal we wszystkich wypadkach nastąpiły spadki, czasami dość wyraźne. To wynik sytuacji na europejskim rynku.

Grupa Azoty, a także należące do niej Zakłady Azotowe Puławy oraz Zakłady Chemiczne Police przedstawiły wstępne wyniki produkcyjne czerwca. W sumie są one niższe niż przed rokiem. W komunikatach spółki wyjaśniają, że wysokość produkcji „dostosowywana jest do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim”.

Według wstępnych wyników grupa kapitałowa Azoty w czerwcu tego roku wyprodukowała w sumie 143 000 ton nawozów azotowych, 36 000 ton nawozów wieloskładnikowych i 7000 ton nawozów specjalistycznych. W czerwcu ubiegłego roku wielkości te wynosiły odpowiednio: 238 000 ton, 68 000 ton i 19 000 ton.

Zakłady Azotowe Puławy wyprodukowały w czerwcu 81 000 ton nawozów azotowych, 3000 ton nawozów wieloskładnikowych i 31 000 ton mocznika. W tym wypadku wielkość produkcji nawozów wieloskładnikowych nie uległa zmianie, ale produkcja nawozów azotowych zmniejszyła się o 38 000 ton, a nawozów specjalistycznych o 33 000 ton.

Zakłady Chemiczne Police wyprodukowały 33 000 ton nawozów wieloskładnikowych (spadek rok do roku o połowę). Z innych wyrobów Polic w segmencie Nawozy produkcja mocznika spadła z 28 000 ton przed rokiem do 24 000 ton, a amoniaku z 33 000 ton do 23 000 ton.

W segmencie Chemia produkcja spółek Grupy Azoty wyniosła 1 000 ton pigmentów, 55 000 ton mocznika i 7000 ton produktów OXO. Przed rokiem wyniki te wyniosły odpowiednio 3000 ton, 97 000 ton i 12 000 ton.

Segment Tworzywa Grupy Azoty wyprodukował 8000 ton poliamidu, o 6000 toin m niej niż przed rokiem. W ramach tego segmentu Zakłady Azotowe Puławy nie produkowały w tym miesiącu kaprolaktamu, którego przed rokiem wytworzono w tym czasie 6000 ton.

Police natomiast w segmencie Pigmenty wyprodukowały 1000 ton bieli tytanowej (trzykrotnie mniej niż przed rokiem).