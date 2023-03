Niższe wpływy Mo-Bruku z zagospodarowania bomb ekologicznych

Mo-Bruk w 2022 r. wypracował 243,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA wyniósł 117,3 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 92,2 mln zł. W ubiegłym roku liczby te były większe i wynosiły odpowiednio: 267,2 mln zł, 151,3 mln zł i 115,0 mln zł.

Jak podaje komunikat spółki działającej w branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niższe o 29,4 mln zł rok do roku wpływy z tytułu zagospodarowania tzw. bomb ekologicznych wpłynęły na poziom sprzedaży i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Pomimo tego Mo-Bruk utrzymał wysokie wskaźniki rentowności - marża EBITDA za 2022 r. wyniosła 48,2 proc., a bez uwzględnienia pozostałej działalności grupy wynik ten ukształtował się na poziomie 53 proc.

- Ubiegły rok był dla grupy pod wieloma względami przełomowy. Rozpoczęliśmy realizację programu inwestycyjnego o wartości ok. 210 mln zł, który zakończy się w 2024 r. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78 proc. w segmencie spalania oraz o 65 proc. w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów. Ponadto zostaliśmy włączeni do giełdowego indeksu mWIG40, co oznacza, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Należy także podkreślić kontynuację zmian w strukturze zarządczej Mo-Bruku. W 2023 r. naszym celem będzie dalszy wzrost skali działania, przy zachowaniu atrakcyjnych wskaźników rentowności. Pomimo inwestycji zamierzamy pozostać spółką dywidendową - powiedział prezes Henryk Siodmok.

W 2022 r. grupa zagospodarowała blisko 245 tys. ton odpadów: 132,8 tys. ton w ramach segmentu zestalania i stabilizacji, 89,5 tys. ton w segmencie RDF oraz 22,6 tys. ton w spalaniu.

Na koniec grudnia 2022 r. grupa dysponowała 86,8 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,7, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.