Novita w ciągu roku straciła połowę zysku

Producent materiałów dla branży medycznej i środków higieny osobistej - spółka Novita - podał wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022. Firmie doskwierają wyższe ceny surowców i mediów.

Przychody netto Novity ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów firmy w w pierwszej połowie 2022 roku wyniosły nieco ponad 118,22 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to trochę więcej, bo 119,81 mln zł. Jednak zysk ze sprzedaży zmniejszył się aż dwukrotnie. Wyniósł on 25,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 52,5 mln zł.

Jeszcze bardziej zmalała EBITDA firmy (zysk operacyjny spółki przed opodatkowaniem i amortyzacją). Po pierwszych sześciu miesiącach obecnego roku wyniosła ona niespełna 17,27 mln zł. Rok wcześniej było to 42,93 mln zł.

W tej sytuacji nie może więc dziwić prawie trzykrotny spadek zysku netto spółki. W pierwszej połowie ubiegłego roku zarobiła ona „na czysto” ponad 32,45 mln zł. W pierwszych sześciu miesiącach roku obecnego zysk netto firmy wyniósł, dużo skromniejsze, nieco ponad 11,42 mln zł.

Głównym obszarem produkcji spółki Novita są włókniny spunlace, czyli wytwarzane poprzez łączenie włókien pod wysokim ciśnieniem wody, bez użycia środków chemicznych. Ofertę dopełniają włókniny needlepunch, czyli igłowania mechanicznego.

Wykorzystywane technologie gwarantują dostęp do pełnego spektrum parametrów technicznych. Wyroby firmy z Zielonej Góry wykorzystywane są przez sektor higieny osobistej, branżę medyczną, gospodarstwa domowe, a także szeroko pojętą branżę techniczną.

Novita eksportuje swoje wyroby do wielu krajów, na całym świecie.