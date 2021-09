Nowa instalacja PKN Orlen do testowania własnych katalizatorów

​PKN Orlen uruchomił we Włocławku pierwszą w historii spółki pilotażową instalację bocznikową, w której będą testowane nowe katalizatory oparte o własne receptury. Utworzono ją przy Zakładzie PTA, w którym wytwarzany jest kwas tereftalowy. Jest to surowiec służący do produkcji tworzywa PET, wykorzystywanego na powszechnie w wielu produktach codziennego użytku, np. butelkach do napojów, odzieży czy wykładzinach.

Opracowanie innowacyjnej, własnej receptury to efekt trzyletniej współpracy PKN Orlen z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego.

Inwestycja wpisuje się w realizację Programu Rozwoju Petrochemii i Strategię ORLEN2030 zakładającą wzrost zaangażowania w badania, rozwój i innowacje.

Instalacje bocznikowe umożliwią koncernowi efektywniejsze opracowywanie nowych technologii i produktów, budowanie własnego know-how oraz uzyskiwanie patentów dla nowatorskich rozwiązań.

Kolejne innowacje w Orlenie