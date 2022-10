Nowa Inwestycja Ciechu. Firma przygotowuje się na brak gazu

Ciech Vitrosilicon planuje budowę nowego magazynu. Obiekt w przyszłym roku powstanie na terenie zakładu spółki w Żarach.

Po rozbudowie zdolności produkcyjnych Ciechowi Vitrosilicon potrzebny jest nowy magazyn.

Nowy magazyn będzie przyjazny dla środowiska naturalnego.

Spółka chce zabezpieczyć się na wypadek braku gazu ziemnego.

To kolejna ważna inwestycja jednego z czołowych europejskich producentów oraz liderów sprzedaży krzemianów sodu. Spółka w 2021 roku uruchomiła energooszczędny piec do wytopu szklistego krzemianu sodu. Wartość ówczesnej inwestycji wyniosła 80 mln zł, a dzięki niej moce produkcyjne firmy zwiększyły się o 30 procent.

Potrzeba więcej miejsca na nowe wyroby spółki po zwiększeniu produkcji

- Budowa nowego magazynu będzie kosztować ok. 4 mln zł, to naturalna konsekwencja istotnego wzrostu mocy produkcyjnych zakładu w Żarach – tłumaczy Ciech Vitrosilicon.

Oprócz zwiększenia powierzchni magazynowej i usprawnienia procesów logistycznych, inwestycja istotnie przyczyni się do obniżenia poziomu emisji zapylenia i hałasu związanych z pracą fabryki, ponieważ prace logistyczne będą przeniesione do nowo wybudowanego obiektu, a sam budynek będzie stanowił barierę dźwiękową oraz będzie izolował część załadunkową od swojego najbliższego sąsiedztwa. Dodatkowo na terenie obiektu zostaną zamontowane specjalistyczne instalacje do odpylania.

– Nowy magazyn to nie tylko zwiększenie o 100 proc. dotychczasowej powierzchni magazynowej, ale także redukcja poziomu zapylenia i hałasu. W ten sposób, oprócz korzyści biznesowych, inwestycja – zgodnie z naszą filozofią bycia dobrym sąsiadem – pozytywnie wpłynie na otoczenie zakładu produkcyjnego. Obecnie prowadzimy prace przygotowawcze, a właściwe prace budowlane rozpoczną się wraz z początkiem października br. i zakończą w 2023 roku – mówi Robert Janeczko, prezes Ciechu Vitrosilicon.

Ciech chce także się zabezpieczyć na wypadek braków gazu

Ciech Vitrosilicon pracuje też nad inicjatywami, które pomogą mu utrzymać przewagę konkurencyjną w wymagającym otoczeniu, przede wszystkim sprostać wyzwaniom związanym z sytuacją na rynku surowców.

Alternatywnym źródłem energii dla zakładu w Żarach stanie się projektowana obecnie nowa linia zasilania gazem LPG. Ma ona za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo instalacji w przypadku znacznego ograniczenia lub braku dostępności gazu ziemnego.

– Nasze piece wymagają jedynie niewielkiego dostosowania do przełączania na alternatywne paliwo. Dzięki temu wzmocnimy bezpieczeństwo instalacji oraz zyskamy możliwość reakcji na gwałtowne zmiany na rynku surowców – tłumaczy Robert Janeczko.

Technolodzy i inżynierowie spółki pracują również nad zwiększeniem efektywności produkcji i obniżeniem zużycia surowców. Jednym z flagowych projektów, prowadzonych pod tym kątem jest odzysk energii ze spalin pochodzących z wytopu krzemianu, a następnie zamiana jej na energię elektryczną, która może zaspokoić potrzeby energetyczne całego zakładu.

Inicjatywy takie jak ta wynikają z konsekwentnej realizacji strategii ESG Ciechu, wśród której zobowiązań znajdują się m.in. neutralność klimatyczna i rozwój bez zwiększania zużycia energii.

Ciech Vitrosilicon to największy w Europie dostawca krzemianów sodu. Są one niezbędne w procesie produkcji krzemionki strącanej – ważnego składnika m.in. opon i kosmetyków. Oprócz tego krzemiany sodu wykorzystywane są w produkcji detergentów, papieru i zeolitów. Spółka wytwarza także krzemiany potasu, wykorzystywane do produkcji elektrod spawalniczych czy chemii budowlanej.

Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne – w Żarach oraz Iłowej. Zatrudnia w nich ponad 100 osób. Poza Europą, firma eksportuje również krzemiany do Azji i Ameryki Północnej.