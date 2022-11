Obiecywali lek na koronawirusa. Polska gwiazda covidowej hossy aktualizuje strategię

Biomed-Lublin zaktualizował strategię na nadchodzące lata. Zakłada ona dalszy rozwój ekspansji, finalizację budowy centrum badawczo-rozwojowego oraz skokowy wzrost zysków po 2025 roku. Inwestorzy przyjęli te zapowiedzi chłodno.

Strategia nie wzbudziła euforii inwestorów; akcje Biomedu tracą mimo wzrostów na szerokim rynku.

Notowany na warszawskiej giełdzie Biomed-Lublin to ulubieniec spekulantów. Spółka była gwiazdą tzw. covidowej hossy związanej z pandemią koronawirusa. W marcu 2020 roku, w przeddzień wejścia w życie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego jeden papier spółki wyceniany był na 0,58 zł. Do lipca 2020 roku kapitalizacja firmy skoczyła o ponad 500 proc., a maksimum notowań spółki wyznaczono na początku sierpnia 2020 roku. Wówczas za jeden walor płacono aż 32 zł, co dawało wycenę przekraczającą 2 mld zł.

Spektakularne wahania wynikały z faktu, że w czasie pandemii Biomed-Lublin najpierw rozbudził nadzieje inwestorów zapowiedziami opracowania polskiego leku na covid, a następnie nie wywiązał się z zapowiedzi. I tak obecna wycena spółki jest prawie pięciokrotnie niższa niż w szczytowym momencie, wynosi około 460 mln zł.

Już 7 listopada spółka przedstawi raport za trzeci kwartał 2022 roku. W pierwszym tegorocznym półroczu firma wypracowała niemal 2 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 11 proc. wobec I półrocza 2021. W środę Biomed zaprezentował natomiast nową strategię działalności.

Priorytetem strategicznym spółki pozostają dwie inwestycje: Centrum Badawczo Rozwojowe oraz Zakład Produkcyjny Onko BCG. Efekty tych projektów powinny mieć istotny wpływ na wyniki finansowe od 2025 roku.

Poniżej najważniejsze punkty strategii Biomedu:

- Współpraca z liderami rynku farmaceutycznego w zakresie świadczenia usług w obszarze wytwarzania i konfekcjonowania produktów leczniczych, zwłaszcza w obszarze probiotyków. W perspektywie długoterminowej Biomed Lublin zamierza zbudować na nowo własną linię probiotyków;

- W ramach rozwoju portfolio produktowego spółka rozpoczęła proces wytwarzania dwóch produktów leczniczych: Biohemoril (lek przeciw hemoroidom) i Bioglicerol (lek stosowany przy problemach z metabolizmem). Biomed podaje, że obserwuje wzmożone zainteresowanie tymi produktami ze strony krajowych i zagranicznych dystrybutorów;

- Stworzenie własnego zespołu sprzedażowego w Polsce;

- Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne produktu leczniczego Distreptaza. Aktualnie produkt zarejestrowany jest na 14 rynkach, a proces ten trwa w kolejnych 8 państwach. Intencją spółki jest uzyskanie certyfikatów rejestracyjnych na tych rynkach do końca 2023 roku, co przełoży się na istotny wzrost sprzedaży wygenerowanej na tym produkcie.

Spółka podaje, że wskazane powyżej aktywności podejmowane będą w perspektywie krótko i średniookresowej i wymagać będą dodatkowych inwestycji. Spółka rozważa różne źródła finansowania, które mogą obejmować instrumenty dłużne lub kapitałowe.

Centrum Badawczo-Rozwojowe i zakład produkcyjny kluczowymi inwestycjami w najbliższych latach

Biomed finalizuje proces realizacji inwestycji Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz rozpoczął budowę Zakładu Produkcyjnego Onko BCG. Zakończenie procesu inwestycyjnego dla obu obiektów będzie miało miejsce w 2023 roku, przy czym pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś Zakładu Onko BCG na drugą połowę 2025 roku. W wyniku przeprowadzonych inwestycji możliwości wytwórcze produktu leczniczego Onko BCG będą sześć razy wyższe od aktualnie istniejących, co przy sprzedaży całego wytworzonego asortymentu tego produktu doprowadzi do skokowego zwiększenia zysków.

Strategia spółki nie zrobiła wrażenia na inwestorach. W środę, przy mocno wzrostowym rynku akcje Biomedu tanieją o około 2,5 proc., do 7 zł za akcję.