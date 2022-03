Od startupu do globalnej firmy. Selvita planuje przejęcia w Europie i USA

Selvita, jedna z największych firm biotechnologicznych w Europie świadczących usługi badawczo-rozwojowe (Contract Research Organization), notowana na GPW w Warszawie, planuje dynamiczny rozwój w Polsce i zagranicą. Po przejęciu chorwackiej spółki Fidelta osiągnęła w 2021 roku ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż rok wcześniej. Do 2025 roku planuje je zwiększyć trzykrotnie.

kompleksowej ofercie w zakresie odkrywania i rozwoju leków – uzupełnienie oferty drug discovery oraz budowa segmentu drug development;

koncentracji na usługach o wysokiej wartości dla klienta – specjalizacja w wybranych obszarach terapeutycznych oraz rozwijanie unikalnych kompetencji;

rozwoju działalności na największych rynkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – zwiększenie zespołów oraz potencjalnie nowe lokalizacje laboratoriów.

Rynek M&A

Finansowanie rozwoju

Strategia rozwoju na lata 2022-2025 opiera się na trzech filarach:Czytaj: Nowe terapie dają postęp, ale czy dadzą zyski? W obszarze akwizycji Selvita zakłada przejęcie w latach 2020-2025 przynajmniej dwóch firm świadczących usługi badawczo-rozwojowe w zakresie badań przedklinicznych w Europie lub Ameryce Północnej, przeznaczając na ten cel łącznie 500 mln zł pochodzących z wygenerowanej gotówki oraz pozyskanego zadłużenia.Jednym z podstawowych założeń nowej strategii jest poszerzanie zakresu usług w obszarze odkrywania i rozwoju leków, co pozwoli zaoferować naszym klientom wsparcie na każdym etapie procesu opracowywania leku, począwszy od wczesnej fazy odkrycia aż po wybór kandydata klinicznego – informuje zarząd spółki.Równocześnie firma zamierza rozwijać swoje kompetencje w wybranych obszarach terapeutycznych, aby umocnić pozycję na największych rynkach w zakresie outsourcingu badań. Planuje ponadto kontynuować rozwój w obszarze opracowywania i rozwoju (drug development) oraz kontraktowego testowania leków.W celu sprawnego realizowania założeń nowej strategii sprzedażowej, od drugiego kwartału 2022 roku działalność zespołu zlokalizowanego w Zagrzebiu zostanie zintegrowana pod marką Selvita. Taka zmiana ma przynieść nie tylko korzyści z kilkudziesięcioletniej historii odkrywania leków chorwackiej spółki, ale ma również ułatwić komunikację z klientami i wzmocnić działania sprzedażowe.- W kontekście rozwoju biznesu planujemy zwiększać naszą obecność na największych globalnych rynkach, czyli amerykańskim i brytyjskim. W tym celu zamierzamy zatrudnić nowych specjalistów do naszych zespołów działających w tych krajach – komentuje Miłosz Gruca, wiceprezes zarządu, Chief Commercial Officer w spółce Selvita. - Planowany rozwój będzie wspierany poprzez istotne inwestycje w infrastrukturę. Poczyniliśmy już pierwszy krok w tym kierunku, rozpoczynając w ubiegłym roku budowę własnego centrum badawczego - dodaje.Do 2025 roku spółka planuje zrealizować również drugi etap tej inwestycji, czyli wybudować kolejny budynek laboratoryjny. W planach jest też równoległe zwiększanie wynajmowanej powierzchni badawczej w Zagrzebiu oraz w Poznaniu.Czytaj: Duży skok sprzedaży polskiej spółki biotechnologicznej BioMaxima Na realizację strategii rozwoju firma planuje przeznaczyć środki w łącznej wysokości ok. 950 mln zł. Na finansowanie rozwoju organicznego, rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej i akwizycje przeznacza odpowiednio: 180 mln zł, 270 mln zł i 500 mln zł.– Selvita ma dobrą rentowność, co przy niskim poziomie zadłużenia pozwoli nam sfinansować całość planowanych inwestycji. Ewentualne pozyskanie dodatkowego kapitału traktujemy jako coś nadzwyczajnego, do wykorzystania tylko w przypadku finansowania znaczących akwizycji – wyjaśnia prezes Bogusław Sieczkowski. - Wzrost organiczny nadal będzie głównym czynnikiem naszego rozwoju. Aby było to możliwe, będziemy inwestować w rozbudowę infrastruktury oraz wzmacniać nasz zespół naukowców. Ponadto zamierzamy w nadchodzących latach rozwijać się przez akwizycje. Przejęcie Fidelty pokazuje, jak odpowiednio dobrany partner może skokowo zwiększyć skalę działalności oraz poszerzyć kompetencje. Chcemy stać się wiodącą, globalną, przedkliniczną firmą CRO – zaznacza.Czytaj: Przełomowa technologia, a w tle lek na raka. Polacy mają tu swój udział Selvita przebyła drogę od utworzonego w 2007 roku 20-osobowego startupu do globalnej firmy typu CRO (Contract Research Organization) w Europie. Ma laboratoria w Krakowie, Poznaniu i w Zagrzebiu. Prowadzi biura sprzedażowe w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie – w regionie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Od 2019 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie.