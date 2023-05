Olbrzymia strata Grupy Azoty stała się faktem

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Azoty zanotowała stratę netto w wysokości ponad 555 mln zł (w ubiegłym roku 882 mln zł zysku). Strata spowodowana jest wysokimi cenami nośników energii oraz bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej - czytamy w komunikacie.

Zakłócenia równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim, spowodowane m.in. agresją Rosji na Ukrainę, wysokimi cenami nośników energii oraz bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej - te czynniki przełożyły się na słabe wyniki Azotów.

Konsekwencją sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym był ograniczony popyt na produkty Grupy Azoty i związane z tym niższe wolumeny sprzedaży oraz spadające ceny produktów - pisze spółka.

Zawirowania rynkowe spowodowały również zaburzenie wzorców zakupowych odbiorców końcowych, typowych dla I kwartału w latach ubiegłych - dodaje spółka.

Grupa Azoty: ponad pół miliarda złotych straty w I kwartale tego roku

W I kwartale 2023 roku Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3,895 mld zł (6,827 mld zł w I kwartale 2022 r.) , wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odliczeniem odsetek i amortyzacją) na poziomie minus 401 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 10,3 proc. Wyniki finansowe są zgodne z wynikami szacunkowymi - czytamy w komunikacie spółki.

W I kwartale 2023 roku obserwowano dalsze zakłócenia równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim, spowodowane m.in. agresją Rosji na Ukrainę, wysokimi cenami nośników energii oraz bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców - czytamy w komunikacie.

Konsekwencją sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym był ograniczony popyt na produkty Grupy i związane z tym niższe wolumeny sprzedaży oraz spadające ceny produktów. Zawirowania rynkowe spowodowały również zaburzenie wzorców zakupowych odbiorców końcowych, typowych dla I kwartału w latach ubiegłych.

Pozytywnie na wyniki pierwszego kwartału wpłynęły przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz spółek Grupy Azoty środki finansowe w łącznej wysokości 234 mln zł - w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku.

Strata Grupy Azoty przez bezcłowy import i wysokie ceny surowców

- Pierwszy kwartał 2023 roku to okres niższych wyników Grupy Azoty i ujemnych marż we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych, co było konsekwencją kumulacji szeregu negatywnych zjawisk. Do najistotniejszych należały nadpodaż produktów i spadek konkurencyjności, z którymi zmaga się cały przemysł chemiczny na Starym Kontynencie - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

- W dużej mierze jest to efekt m.in. importu nawozów i tworzyw spoza UE, gdzie producenci produkują z użyciem tańszych surowców i nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej na poziomie takim jak ma to miejsce w przypadku wytwórców na terenie Unii Europejskiej. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w cenach poszczególnych produktów - dodał Marek Wadowski.

- Dodatkowym wyzwaniem w Segmencie Agro jest decyzja Rady UE o czasowym zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak. Spółka spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej od III kwartału bieżącego roku. Aktualnie prowadzimy rozmowy z PKN Orlen na temat nowej umowy na dostawy gazu, obecna obowiązuje do końca września - podkreślił wiceprezes Grupy Azoty.

- Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, zgodnie z harmonogramem przebiegają ostatnie prace na Polimerach Police, dzięki czemu zakładamy, że inwestycja zostanie uruchomiona w czerwcu br., co istotnie wzmocni nasz biznes. Równolegle kontynuujemy działania w obszarze dalszej dywersyfikacji źródeł energii - zapowiedział Marek Wadowski.

Grupa Azoty to polskie przedsiębiorstwo z branży chemicznej, z siedzibą w Tarnowie. To największy koncern chemiczny w Polsce. Przy rocznym zużyciu na poziomie 2,3 mld m sześc. grupa jest największym konsumentem gazu ziemnego w Polsce. Grupa Azoty jest notowana na GPW od czerwca 2008 roku. Największym akcjonariuszem, posiadającym 33 proc. akcji, jest Skarb Państwa.