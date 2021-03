OncoArendi Therapeutics planuje miliardowe kontrakty

OncoArendi Therapeutics, notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka z obszaru biotechnologii, wdraża nową strategię na lata 2021-2025. Zarząd firmy kierowanej przez brata byłego ministra zdrowia Marcina Szumowskiego poinformował, że głównym celem jest rozwój innowacyjnych terapii, które mają pomóc pacjentom w walce z nieuleczalnymi chorobami.

Trzy główne obszary rozwoju to współpraca z firmą Galapagos NV, zwiększenie aktywności w zakresie SMP oraz nowa platforma technologii przyszłości SMR.

Pierwszy obszar strategii OncoArendi jest konsekwencją współpracy nawiązanej z Galapagos NV, na mocy umowy partneringowej z listopada 2020 roku. Dotyczy ona przede wszystkim rozwoju innowacyjnego leku OATD-01 – podwójnego inhibitora chitynaz. Kontrakt o wartości 322 mln euro to największa tego typu umowa w historii branży biotechnologicznej w Polsce, a współpraca w ciągu kilku lat ma doprowadzić do wprowadzenia na światowe rynki leku GLPG4716 (dawne OATD-01) lub innych podwójnych inhibitorów chitynaz, do zastosowania w pierwszej kolejności we włóknieniu płuc.



- Podpisanie umowy z Galapagos jest dla nas przełomem na płaszczyźnie naukowej i biznesowej, a także jednym z fundamentów dalszego rozwoju spółki. Umowa już dziś zapewnia nam stabilność finansową i wierzymy, że w ciągu najbliższych kilku lat pomyślne wyniki kolejnych etapów badań ustabilizują przychody z tego źródła. Cząsteczka OATD-01 jest pierwszą z naszego portfolio SMP, która została skomercjalizowana. Na podstawie umowy Galapagos ma wyłączną licencję na kontynuację rozwoju tej cząsteczki – mówi Marcin Szumowski, prezes zarządu OncoArendi.

Umowy i granty

- To trzeci niezwykle atrakcyjny naukowo i transakcyjnie obszar naszej strategii w zakresie leczenia śmiertelnych chorób. Technologia mRNA jest przełomem w odkrywaniu nowych leków i otwiera drzwi do wielu dotychczas nieosiągalnych celów biologicznych, ukrytych w sekwencji ludzkiego RNA. Ta technologia oferuje dostęp do tysięcy nowych celów terapeutycznych dla przyszłych preparatów medycznych. To oznacza, że jest to obszar o znacznie większym potencjale, niż tradycyjne metody odkrywania leków. Celowanie w RNA to ingerowanie w źródło przyczyny choroby na wcześniejszym etapie, zanim nastąpi synteza chorobotwórczego białka – wyjaśnia Rafał Kamiński, członek zarządu, dyrektor ds. naukowych OncoArendi.Jak zwraca uwagę, specyfiką rynku technologii leków małocząsteczkowych celujących w RNA jest to, że transakcje partneringowe zawierane są już na bardzo wczesnym etapie. W ciągu niecałych dwóch lat w tej technologii zawarto transakcje o łącznej wartości przekraczającej 8 mld dol. Celem OncoArendi jest podpisanie w nakreślonej perspektywie strategicznej umowy partneringowej związanej z platformą SMR o znacznie większej skali finansowej niż umowa z Galapagos NV.Przewidywane nakłady na realizację celów strategicznych w latach 2021-2022 to blisko 100 mln zł. Obecnie spółka dysponuje kwotą 120 mln zł, a dodatkowo zakontraktowane finansowanie z grantów na najbliższe 3 lata wynosi 44 mln zł.- Planujemy pozostać aktywni w pozyskiwaniu dotacji oraz maksymalizować wpływy z umowy z Galapagos NV. W okresie dwóch lat nie przewidujemy zapotrzebowania na dodatkowe środki zewnętrzne. Przy założeniu realizacji wszystkich kamieni milowych, strategia na lata 2021-2025 ma pełne pokrycie w środkach pieniężnych – ocenia Sławomir Broniarek, członek zarządu, dyrektor finansowy OncoArendi.Na realizację badań spółka zamierza przeznaczyć przychody uzyskane z leku GLPG4716, a także środki dzięki zawarciu nowej umowy partneringowej o skali finansowej porównywalnej z kontraktem zawartym z Galapagos NV - okno transakcyjne w pierwszym kwartale 2022 roku, a także umowy partneringowej związanej z platformą SMR o skali znacznie większej niż umowa z Galapagos na 322 mln euro, z oknem transakcyjnym do końca 2023 roku.OncoArendi Therapeutics jest innowacyjną firmą biotechnologiczną specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym i chorób nowotworowych, a następnie licencjonowaniu praw do dalszego rozwoju i sprzedaży tych leków większym firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym o zasięgu globalnym.