Opolskie: Kędzierzyńsko-kozielski ZAK z 59 mln zysku w I kwartale roku

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Azoty ZAK S.A. osiągnęła 59 mln zysku netto. Jak informuje biuro prasowe kędzierzyńsko-kozielskiej spółki, jest to wynik o 20 proc. wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.

Pierwszy kwartał 2021 roku Grupa Azoty ZAK S.A. zakończyła z przychodami w wysokości 575 mln złotych (wzrost o 11 proc.) i wynikiem EBITDA na poziomie 100 mln złotych, co oznacza wzrost tego wskaźnika o 10 proc. Około 47 proc. przychodów stanowiła sprzedaż nawozów, a 45 proc. produktów chemicznych z segmentu Oxoplastów.

Spółka zaznacza, że pierwszy kwartał roku upłynął pod znakiem drastycznego wzrostu cen gazu ziemnego na poziomie ponad 70 proc., co doprowadziło do obniżenia wyniku EBITDA i poziomu marży. Jednak m.in. dzięki dobrej sytuacji rynkowej po stronie cenowej przychody z segmentu nawozy ukształtowały się na poziomie 272 mln zł (wzrost o 7 mln zł w stosunku do roku poprzedniego).

W segmencie oxoplastów alkohole oraz aldehydy wygenerowały blisko 70 proc. przychodów. W równym stopniu korzystna okazała się sytuacja na rynku walut (wysoki poziom kursów EUR i USD) i rynku spot (znaczący wzrost cen produktów). Przychody tej części produkcji zakładu ukształtowały się na poziomie 261 mln zł, co oznacza wzrost o 48 mln zł w stosunku do analogicznego kwartału 2020 r.

Na realizację inwestycji w I kwartale 2021 r. Grupa Azoty ZAK przeznaczyła 13,4 mln zł. Do kluczowych projektów należą zadania wchodzące w skład Nowej Koncepcji Energetycznej, budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz wdrożenie technologii dozowania tlenu do instalacji kwasu azotowego TK IV i TK V, która zaowocowała 8-procentowym zwiększeniem produkcji kwasu azotowego.