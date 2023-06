Orlen poratuje Azoty?

Nie ustają spekulacje na temat przyszłości Grupy Azoty. We wtorek 6 czerwca możemy poznać plan ratunkowy dla największego w Polsce i jednego z największych w Europie koncernów chemicznych, w którym swój udział może mieć Orlen.

6 czerwca, o godz. 11:30 odbędzie briefing prasowy w Grupie Azoty Puławy z udziałem m.in. prezesa zarządu Grupy Azoty Tomasza Hinca oraz wiceprezesa Grupy Azoty prezesa zarządu Grupy Azoty Puławy Marcina Kowalczyka.

Lista gości konferencji zwołanej z dnia na dzień wskazuje, że podane będą istotne dla chemicznego koncernu informacje.

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal WNP.PL, w briefingu w Puławach udział wezmą także przedstawiciele Orlenu, co wskazuje, że poznamy szczegóły planu ratunkowego dla Grupy Azoty z udziałem paliwowego giganta, o którym spekuluje się od tygodni.

Chemiczny gigant Grupa Azoty potrzebuje szybkiej pomocy

Jak informujemy na bieżąco słabe wyniki finansowe Grupy Azoty nie zostawiają złudzeń. Konieczne są działania, które pozwolą wyprowadzić największego w Polsce i jednego z największych w Europie producentów nawozów na prostą.

W pierwszym kwartale 2023 roku Azoty odnotowały spadek przychodów, potężną stratę na działalności operacyjnej i w końcu stratę netto przekraczająca 555 mln złotych. Firma wystąpiła o odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie, co oznacza, że szykuje się na najgorsze.

Jak informowaliśmy w WNP.PL, Azoty znalazły się w poważnych tarapatach finansowych - głównie z powodu czynników zewnętrznych. Firma potrzebuje zastrzyku finansowego, który pomoże jej dalej funkcjonować.

Orlen poratuje Grupę Azoty? W grze sprzedaż spółki lub dostawy gazu

Pojawił się scenariusz sprzedaży jednej ze spółek – puławskich Azotów - co dałoby chemicznej grupie napływ gotówki. Jako potencjalnego nabywcę wskazuje się Orlen. Gigant paliwowy dysponuje środkami, by przeprowadzić taką operację finansową (zysk netto Orlenu za I kwartał to 9,2 mld zł), jednak takie przejęcie – o czym pisaliśmy już dzisiaj w portalu WNP.PL – byłoby trudne w realizacji i długotrwałe. Tymczasem Azoty potrzebują zastrzyku finansowego już teraz.

Jest jednak jeszcze inny scenariusz dla Grupy Azoty, w którym główną rolę do odegrania ma Orlen.

Po przejęciu PGNiG Orlen jest naturalnym partnerem dla Grupy Azoty do współpracy. Wszak chemiczny koncern jest największym konsumentem gazu w kraju, który dostarcza teraz właśnie Orlen.

Dlatego być może jutro dowiemy się o nowej umowie na dostawy gazu, której warunki dadzą nadzieję Azotom na poprawę sytuacji.

Obecna umowa obowiązuje do końca września.

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, trudna sytuacja Grupy Azoty powoduje wrzenie w tamtejszych organizacjach związkowych. Zakładowa Solidarność oskarża polityków i inne związki o ciężką sytuację firmy. Postuluje przejęcie przez Orlen.