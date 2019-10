Orlen Projekt domaga się przed sądem blisko 14 mln zł od firmy Polwax

Przed nami kolejna odsłona sądowej batalii pomiędzy Orlen Projekt i spółką Polwax. Firma z grupy kapitałowej PKN Orlen domaga się zapłaty ponad 13,8 mln zł w związku z budową dla Polwaksu - wartej około 160 mln zł - instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach-Dziedzicach. Jeszcze niedawno przedstawiciele obu firm rozmawiali, jak się okazało bezskutecznie, na temat zakończenia sporu. Od kilku miesięcy trwa wymiana wzajemnych oskarżeń i pozwów.

Chodzi o budowę instalacji odolejenia rozpuszczalnikowego, która ma przerabiać około 30 tysięcy ton gaczy parafinowych.

W marcu 2019 r. generalny wykonawca kluczowej inwestycji Polwaksu zażądał od chemicznej spółki ustanowienia gwarancji zabezpieczenia.

Teraz Orlen Projekt złożył do sądu pismo rozszerzające powództwo wobec Polwaksu. Ten odpiera zarzuty.

O co jest spór? W 2015 roku firma Polwax - jeden z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej - poinformowała, że w ramach nowej strategii ma zamiar wybudować instalację odolejania rozpuszczalnikowego, która miałaby powstać do pierwszej połowy 2019 roku. Jak wówczas informowano, wstępna szacowana wartość tej inwestycji to 60-80 mln zł. Ponad cztery lata temu Polwax podpisał umowę z ThyssenKrupp UHDE Engineering Services na udzielenie licencji i opracowanie kompletnego projektu bazowego instalacji.



Projekt pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki Polwax" realizowała firma Orlen Projekt. Decyzję o tym podjęto w marcu 2017 roku. Jak wówczas informowano, kwota wynagrodzenia ryczałtowego wynosi 112,6 mln zł netto i obejmuje wszystkie prace, dostawy i materiały (z wyłączeniem kluczowego wyposażenia dostarczanego przez licencjodawcę) niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji wraz z wynagrodzeniem za prawa autorskie.



Na przełomie lutego i marca 2019 roku Orlen Projekt, generalny wykonawca kluczowej inwestycji Polwaksu, zażądał od chemicznej spółki ustanowienia gwarancji zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej całości niezapłaconego mu wynagrodzenia (mowa o kwocie ponad 100 mln zł), a następnie zapowiedział zejście z palcu budowy. Od tego czasu obie spółki wysuwają wobec siebie kolejne roszczenia.

Rozszerzenie pozwu

W czwartek (17 października) zarząd Polwaksu poinformował, że otrzymał z Sądu Okręgowego w Rzeszowie pismo Orlen Projekt na temat rozszerzenia powództwa wobec Polwaksu o kwotę ponad 13,8 mln złotych tytułem zwrotu ściągniętej przez Polwax gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie łączącej strony umowy z 2017 roku.



Przypomnijmy, że we wrześniu zarząd Polwaksu poinformował o doręczeniu spółce pozwu wniesionego przez Orlen Projekt. Domagał się on rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym i wydania nakazu zapłaty w zakresie kwoty 6,5 mln zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.



Trzy miesiące wcześniej przedstawiciele zarządów Polwax i Orlen Projekt rozmawiali na temat zakończenia sporu pomiędzy spółkami. Na spotkaniu, które odbyło się 4 czerwca, zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania sporu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze stron.