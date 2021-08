Orlen przymierza się do recyklingu tworzyw sztucznych

PKN Orlen chce wytwarzać produkty petrochemiczne i rafineryjne z odpadów z tworzyw sztucznych. Koncern podpisał list intencyjny oraz umowę na realizację studium wykonalności z wiodącym dostawcą technologii i usług inżynieryjnych. Wspólnie z nim analizuje możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii Hydro-PRTSM przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych.

- Współpraca, którą podejmujemy z PKN Orlen, to ważny krok w ocenie długoterminowego potencjału tej przełomowej technologii. Jesteśmy pewni, że Hydro-PRTSM umożliwi PKN Orlen osiągnięcie korporacyjnych celów zrównoważonego rozwoju oraz dekarbonizacji – ocenia Doug Kelly, prezes KBR ds. technologii.PKN Orlen, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. W ramach dochodzenia do niego zredukuje do 2030 roku o 20 proc. emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Do końca tej dekady koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe.W Europie rocznie powstaje 24,5 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Ponad jedna trzecia trafia do recyklingu, natomiast 42 proc. jest spalane, a 24 proc. składowane, co jest sprzeczne z modelem gospodarki obiegu zamkniętego. Jednocześnie szacuje się, że ilość odpadów z tworzyw sztucznych wzrośnie w 2035 roku do 31 mln ton, co powinno wpłynąć na intensyfikację projektów recyklingowych.