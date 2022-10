Orlen rusza z produkcją nowego produktu

W czeskim zakładzie w Litvinovie Orlen Unipetrol uruchomił instalację do produkcji dicyklopentadienu (DCPD), który wykorzystuje się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektrotechnicznym, a także w branży farmaceutycznej i medycznej

Poszerzając swoje portfolio o DCPD, Grupa Orlen znalazła się w gronie czterech największych producentów tego produktu w Europie.

Orlen Unipetrol będzie produkował rocznie do 26 tysięcy ton DCPD.

Koszt budowy nowej instalacji wyniósł 831 mln koron czeskich (ok. 166 mln zł).

- Kładziemy mocny nacisk na strategiczne dla rozwoju Grupy Orlen inwestycje, w tym zaawansowaną petrochemię. Uruchomiliśmy w Czechach instalację, która jest naszą odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku. Jako jeden z największych producentów DCPD w Europie Grupa Orlen wzmacnia swoją pozycję, wydłużając łańcuch wartości i wzmacniając biznes całej Grupy - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Na światowych rynkach istnieje duże zapotrzebowanie na DCPD, a w Europie obserwowany jest niedobór mocy produkcyjnych w tym zakresie. Trendy rynkowe wskazują na wzrost popytu na ten produkt o kolejne 26 proc. Do 2030 r. na rynkach amerykańskich popyt może wzrosnąć o 40 proc., a w Azji nawet o 60 proc.

Dicyklopentadien to płynny węglowodór powstający podczas rafinacji i krakingu ropy naftowej oraz oleju

DCPD będzie wytwarzany w Litvinovie w oparciu o technologię, której autorami są naukowcy ze spółki Orlen Unipetrol i Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze. Proces technologiczny został opracowany w ramach projektu mającego na celu znalezienie metody wyodrębnienia węglowodorów, które są produktami wtórnymi w instalacjach petrochemicznych i mogą znaleźć zastosowanie na rynku.

- Współpraca Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego i Unipetrolu ma długą tradycję. Jej początki sięgają lat 90. XX wieku. Nasze wspólne badania i współpraca skupiają się na rozwoju technologii związanych z przerobem ropy naftowej oraz segmentem petrochemicznym. Dlatego opracowana przez naszych ekspertów technologia wyodrębniania DCPD jest doskonałym przykładem kooperacji nauki i biznesu – mówi Pavel Matějka, rektor Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Pradze.

DCPD znajduje także zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym czy budowlanym

Orlen Unipetrol będzie produkował DCPD w jakości od 80 do 94 proc. Wytworzony produkt zostanie wykorzystany do dalszej produkcji materiałów polimerowych, żywic oraz materiałów chemicznych stosowanych m.in. w produkcji śmigieł turbin wiatrowych, asfaltów kolorowych, klejów, barwników i pigmentów czy specjalnych soczewek. DCPD znajduje także zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym (szkielety aut), budowlanym (produkty sanitarne do kuchni i łazienek), elektrotechnicznym (kable światłowodowe), a także w branży farmaceutycznej i medycznej.

