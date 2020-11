Orlen umocni się na rynku nawozów. Warta 1,3 mld zł inwestycja idzie zgodnie z planem

Za półtora roku zostanie oddana do użytku nowa instalacja produkcyjna nawozów azotowych w należącym do PKN Orlen Anwilu. Już trwają rozmowy z klientami i rekrutacja pracowników. Dzięki wartej 1,3 mld zł inwestycji włocławska firma zwiększy o ok. 50 procent zdolności produkcyjne oraz poszerzy ofertę produktową o cztery rodzaje nawozów.

Strategiczna petrochemia

Prezes Orlenu podkreślał podczas konferencji, że budowa instalacji we Włocławku to nie jedyny projekt petrochemiczny koncernu. Trwają przygotowania do rozbudowy kompleksu olefin w Płocku, co pozwoli na zwiększenie produkcji coraz szerzej stosowanego polichlorku winylu. Inwestycje trwają również na terenie Orlen Południe w Trzebini- Produkcja nowoczesnych azotów nawozowych to również dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Zwiększenie produkcji poprawi bilans handlowy. Obecnie ok. miliona ton nawozów jest sprowadzanych z zagranicy. Przyrost ich wytwarzania pozwoli ograniczyć import o połowę - podkreślał Daniel Obajtek.Przypomnijmy, że Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Firma opiera działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie.Włocławska firma rozpoczęła produkcję nawozów 47 lat temu, a pierwszą tonę saletry amonowej wytworzyła już 17 grudnia 1971 roku. Od lat 90. instalacja produkcji saletry była systematycznie modernizowana, a w 2000 roku uruchomiono instalację do wytwarzania saletrzaku. Firma zatrudnia ponad 1300 osób, a liczba ta zwiększy się istotnie po realizacji nawozowej inwestycji.