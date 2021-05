Orlen wybuduje kompleks Olefiny III za 13,5 mld zł

Za ok. 13,5 mld zł PKN Orlen wybuduje do 2024 r. w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku (Mazowieckie) kompleks instalacji Olefin III. Jego uruchomienie planowane jest w 2025 r. Według spółki, realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie.

Jak poinformował PKN Orlen, "zgodę na realizację inwestycji, dotyczącej intensyfikacji produkcji Olefin" wyraziła w poniedziałek rada nadzorcza spółki, a projekt jest częścią Programu Rozwoju Petrochemii, który został ogłoszony przez płocki koncern jeszcze w 2018 r.

"Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 13,5 mld zł. Zakończenie fazy budowy inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r., a uruchomienie produkcyjne kompleksu Olefin III na początek 2025 r.

Spółka szacuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie" - przekazał w komunikacie PKN Orlen.

Rada Nadzorcza @PKN_ORLEN wyraziła zgodę na realizację rozbudowy kompleksu olefin w Płocku. W praktyce oznacza to budowę nowej, konkurencyjnej i przyjaznej środowisku petrochemii. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie ostatnich 20 lat. Start konferencji pras. o 12.00 pic.twitter.com/a8GbijLOBz — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) May 24, 2021