Pandemia nie zaszkodziła Ciechowi. Widać to w wynikach

Czołowy polski koncern chemiczny - Grupa Ciech - podał wyniki finansowe za ubiegły rok. Mimo pandemii firma zanotowała godziwy zysk.

Dobry rok pianek i agro

Niższe emisje

Biznes solny ucierpiał w 2020 roku z powodu pandemii i niższego popytu ze strony branży Horeca (hotele, gastronomia, catering). Segment ten kupuje zarówno sól spożywczą, jak i tabletki solne do uzdatniania wody. W efekcie przychody ze sprzedaży spadły o ok. 8 proc., do poziomu 184 mln zł.Jednocześnie w 2020 roku trwały intensywne prace przy realizacji inwestycji w nową warzelnię soli, dzięki której Ciech stanie się trzecim dostawcą soli warzonej w Europie. Inwestycja w niemieckim Stassfurcie ma wartość ok. 600 mln zł, a jej rozruch potrwa do września 2021 roku. Docelowo uruchomienie warzelni soli ma zwiększyć wynik EBTIDA Grupy o ok. 25 mln euro rocznie.Bardzo dobry rok zanotował biznes Agro - zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA wzrosły odpowiednio o 25 proc. i 37 proc. W ofercie Ciech Sarzyna na polskim rynku pojawiło się 7 nowych produktów. W roku 2021 oferta ta ma się powiększyć o kolejne 10 produktów, w tym o przełomowy produkt oparty o opatentowaną technologię BGT, dzięki której zachowana jest skuteczność przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki substancji aktywnej. Dynamicznie rozwija się także hiszpańska spółka Ciech - przychody Proplanu w 2020 roku wzrosły o 14 proc. w porównaniu do roku 2019, a EBITDA o prawie 32 proc.W biznesie Pianek, mimo znacznego ograniczenia produkcji wiosną 2020 roku z powodu lockdownu, rok zakończył się wzrostem przychodów i wyniku EBITDA (odpowiednio o 3 proc. i 23 proc.). To efekt odbicia w branży meblarskiej, obserwowanego od czerwca 2020 roku. Biznes Żywice został w 2020 roku sprzedany polskiej firmie LERG za 160 mln zł, a transakcja została sfinalizowana w marcu 2021 roku.Wolumen produkcji krzemianów sodu także ucierpiał z powodu pandemii i obniżenia produkcji m.in. w segmencie motoryzacyjnym. Mimo niekorzystnych warunków wynik EBITDA biznesu krzemianowego pozostał na poziomie z roku 2019 (26 mln zł). Ciech zamierza rozbudować w 2021 roku moce produkcyjne w Żarach dzięki budowie nowego pieca za ok. 80 mln zł. Dla opakowań szklanych 2020 rok był również udany: wynik EBITDA wzrósł o 22 proc. do poziomu 22 mln zł i to mimo lockdownu w szczycie sezonu dla lampionów stosowanych w produkcji zniczy.W 2020 roku emisje dwutlenku węgla spadły o 6 proc. w porównaniu do roku 2019. Wliczając efekt wyłączenia fabryki w Rumunii, spadek był znacznie większy i wyniósł blisko 26 proc. W latach 2021-2025 Ciech spodziewa się darmowej alokacji certyfikatów CO2 w liczbie 1,470 mln ton rocznie, czyli na poziomie zbliżonym do roku 2020.Jednocześnie grupa realizuje ambitny plan dekarbonizacji, zakładający obniżenie emisji CO2 o 1/3 do 2026 roku, w porównaniu do 2019 roku. Plan zakłada m.in. częściowe przejście na gaz, wykorzystanie instalacji do termicznej obróbki odpadów z partnerami zewnętrznymi w celu produkcji energii cieplnej oraz szereg modernizacji zwiększających efektywność energetyczną zakładów sodowych. W spółkach Grupy będzie także wykorzystywana na większą skalę fotowoltaika.