Panika w chemii. Katastrofa jest coraz bliżej

W branży chemicznej widać oznaki paniki. Wysokie ceny węgla dla niemal wszystkich firm oznaczają katastrofę finansową. Zagrożone są tysiące miejsc pracy - a że branża sprzedaje także ciepło, więc widmo zimnych kaloryferów w wielu miejscowościach jest bardzo poważne.

Rosnące ceny węgla negatywnie wpłyną na wyniki finansowe branży chemicznej.

Konsekwencje braku paliwa mogą być bardzo daleko idące.

Czarnym scenariuszem może być w ogóle brak węgla.

Ceny węgla szaleją. Gdy okazało się, że na surowiec z Rosji zostały nałożone sankcje, i tak już wysokie ceny czarnego złota jeszcze wzrosły. To postawiło całą branżę chemiczną pod ścianą. Bo choć większym konsumentem węgla niż ona jest energetyka, to jednak chemicy mają się czego obawiać.

Firmy chemiczne zbierają ciosy z różnych stron

Choć w pierwszym kwartale obecnego roku polskie firmy chemiczne zanotowały świetne wyniki finansowe, to cieniem kładzie się jedno wydarzenie i wynikłe z niego konsekwencje. 24 lutego Rosja napadła na Ukrainę. Najpoważniejszym tego skutkiem był gwałtowny wzrost cen paliw. Dotknął on wszystkie węglowodory.

Problem nasilił się zwłaszcza po tym, jak ze względu na wojnę, na rosyjskie surowce zostało nałożone wiele sankcji. W kwietniu sejm przyjął ustawę o sankcjach pozwalających zamrażać majątki rosyjskie oraz wprowadzającą zakaz importu węgla z Rosji.

Co to oznacza? Nasz rynek posiłkujący się węglem z Rosji nagle musi mierzyć się z niedoborem surowca.

Drastycznie wzrosły ceny węgla na krajowym rynku. I tak duża firma chemiczna z południa kraju (spółka jest prywatna i poprosiła o niepodawanie jej danych) jeszcze w ubiegłym roku w kontrakcie rocznym za GJ w przypadku węgla płaciła 10-11 zł (około 200-250 zł za tonę). Nowy kontrakt na ten rok przewidywał 14-16 zł za GJ.

Na to już nie ma jednak szansy. Umowa została wypowiedziana przez PGG. Górniczej firmie opłaca się bowiem zerwać kontrakt, zapłacić karę, a węgiel sprzedać na wolnym rynku. Wówczas bowiem za 1 GJ dostanie nawet 20-25 złotych.

- Niewiele możemy z tym zrobić. Rozumiemy, że firma chce zarobić, boli nas takie postępowanie. Oczywiście teoretycznie możemy udać się na ARA (rynek surowców Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), tyle że tam jest jeszcze drożej - przyznaje nasz rozmówca, menedżer z branży chemicznej.

Branża chemiczna liczy koszty

Jakie konsekwencje dla polskiej chemii będą miały obecne wysokie ceny węgla? Ogromne i w różnych aspektach.

Po pierwsze fatalnie wpłyną na wyniki spółek chemicznych.

- W związku z trwającymi negocjacjami odnośnie cen węgla energetycznego między PGG i spółkami energetycznymi, można oczekiwać, że ceny w przyszłym roku wzrosną do 22-27 zł za GJ. Jeśli przełożyć to na Ciech, oznaczałoby to 170-260 mln zł dodatkowych kosztów w 2023 roku, przy oczekiwaniach tegorocznej EBITDA na poziomie 780 mln zł - mówi nam Jakub Szkopek, analityk Erste.

Zauważa, że producenci sody w metodzie Solvay’a w Europie wyraźnie w ostatnim roku tracą swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej. W średnim terminie wyższe ceny węgla będą negatywnie wpływać na rentowność prowadzonej działalności.

- W przypadku Grupy Azoty wzrost kosztów zakupu węgla może wynieść 230-370 mln zł w 2023 roku, przy oczekiwaniach na tegoroczną EBITDA 3 mld zł. W przypadku Grupy Azoty wzrost cen węgla jest mniej dotkliwy z uwagi na utrzymujące się wysokie ceny nawozów. Pamiętać trzeba jednak, że koniunktura w rolnictwie też jest cykliczna i za kilka lat może dojść do spowolnienia - dodaje analityk.

Ciech boi się najbardziej

Już wiadomo, ze największe problemy może przeżywać Ciech. Firma jest największym w kraju przemysłowym odbiorcą węgla. Konsumuje rocznie około miliona ton surowca. Wykorzystywany on jest zarówno jako paliwo w elektrociepłowniach, jak i w procesach technologicznych.

- Obawiamy się wysokich cen węgla. Rozumiemy sytuację, ale należy pamiętać, że nie chodzi tylko o naszą spółkę. Mówimy o tysiącach miejsc pracy, a nawet bezpieczeństwie energetycznym kraju - mówi WNP.PL Mirosław Skowron, członek zarządu Ciech, w spółce odpowiedzialny m.in. za kwestie energetyczne. Według naszego rozmówcy konieczna jest interwencja państwa.

- Relatywnie podwyżki w stosunku do generowanych wyników najbardziej uderzają w Ciech. Producent sody potrzebuje kilku lat, aby zmniejszyć energochłonność i zainwestować w alternatywne źródła energii - przyznaje Szkopek.

O wpływy wysokich cen węgla zapytaliśmy Grupę Azoty. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, jednak firma już wcześniej informowała, że pilnie śledzi sytuację na rynku.

Obecna sytuacja budzi także obawy w PCC i Synthosie - obie chemiczne spółki są znacznymi konsumentami węgla. Nie ukrywają, że wysokie jego ceny biją w ich biznes.

Łańcuch poszkodowanych wzrostem cen się wydłuża

Tymczasem problemy spółek chemicznych mogą mieć daleko idące, w tym społeczne, konsekwencje. O tym, o czym często się bowiem zapomina, to fakt, że spółki chemiczne odgrywają bardzo ważną rolę lub nawet kluczową w dostawach ciepła.

Na przykład zakłady sodowe Ciechu w Janikowie pokrywają ogromną większość zapotrzebowania na to medium w miejscowości. Podobnie jest w innych związanych z chemicznymi zakładami miejscowościach.

- Oczywiście w przypadku wyższych cen węgla będziemy musieli podnieść ceny. Ktoś za to będzie musiał zapłacić. Stąd przydałaby się interwencja państwa - mówi nam menedżer dużej elektrociepłowni, zlokalizowanej przy zakładach chemicznych.

Czy rząd nie powinien interweniować na rynku (w końcu krajowy węgiel), by stabilizować ceny?

- Jak na razie obserwujemy, że producenci węgla powiązani ze Skarbem Państwa maksymalizują wydobycie bez zwiększenia inwestycji kapitałowych. Uruchomienie nowych ścian będzie wymagać nakładów na roboty przygotowawcze w kopalniach i zakup nowego sprzętu. Realne, znaczne zwiększenie wydobycia może nastąpić za kilkanaście miesięcy lub kilka lat. Teraz może być już za późno, aby znacząco poprawić bilans węgla na koniec 2022 roku - ostrzega Szkopek.

Może być jeszcze gorzej

Tymczasem, choć już zła, to obecna sytuacja może jeszcze ulec pogorszeniu. Jak to możliwe?

Najczarniejszym scenariuszem, ale wcale nie takim nierealnym, są bowiem braki węgla.

- Myślę, że po wakacjach czeka nas dyskusja, czy węgla starczy dla wszystkich. Z Rosji Polska importowała rocznie około 9 mln ton węgla. Zastąpienie tych dostaw innymi kierunkami będzie wymagać czasu, a zapasy węgla są niskie również na innych kontynentach - przyznaje Szkopek. - W Polsce możemy mówić o kilku milionach ton dodatkowego wydobycia w 2022 roku, resztę dziury po Rosji będzie trzeba zasypywać z innych kierunków. Pytanie: jeśli czeka nas sroga zima, to czy węgla nie będzie trzeba reglamentować i w tym przypadku, czy przemysł (w tym chemia) dostaną tyle węgla, ile potrzebują?.

Co w sytuacji, jeśli węgla by dla chemii zabrakło?

- Nie chcę myśleć o takiej sytuacji. Oznaczałoby to zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy - przyznaje Skowron.

Łańcuch poszkodowanych byłby ogromny, a ucierpiałoby nawet bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przykładowo: Ciech pompuje solankę, dzięki czemu powstają kawerny solne, czyli podziemne miejsca idealne do składowania ropy i produktów naftowych. W przypadku braku węgla produkcja spółki musiałaby być wstrzymana, solanki nie miałby kto odbierać, a to oznaczałoby wstrzymanie budowy kawern.