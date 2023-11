To nie był dobry kwartał dla Grupy Azoty. Największa polska firma chemiczna wciąż ponosi ogromne straty. O tym, że w firmie dzieje się źle, może świadczyć to, że spółka jako dobrą informację podaje utrzymanie dyscypliny kosztowej i zachowanie płynności finansowej.

Grupa Azoty ma już ponad 1,84 mld zł straty netto po trzech kwartałach tego roku.

Firmie nie sprzyjają obniżki cen oferowanych przez nią produktów.

Kluczowym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa.

Grupa Azoty to kilkadziesiąt spółek i kilkanaście tysięcy pracowników. To także największy polski i drugi w Unii producent nawozów azotowych. Mimo tego firma przeżywa ogromne trudności.

Kwartał z potężną stratą, choć pojawia się promyk nadziei

Wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał 2023 roku są zgodne z szacunkami przedstawionymi pod koniec października. W III kwartale firma uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 075 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) na poziomie minus 348 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 11,3 proc.

Ceny większości produktów spółek z grupy były na niższym poziomie niż przed rokiem, średnio o 52 proc.

Wszystko to sprawiło, że narastająco po trzech kwartałach skonsolidowana strata operacyjna firmy wyniosła ponad 1,953 mld zł, a strata netto niespełna 1,842 mld zł.

- Miniony kwartał to zauważalny wzrost popytu na produkty nawozowe oraz pierwsze pozytywne sygnały w chemii. Równolegle spadek popytu wywierał dużą presję na obniżki cen przez europejskich producentów tworzyw. W IV kwartale kontynuujemy działania nastawione na utrzymanie dyscypliny kosztowej we wszystkich spółkach i obniżamy koszty, dzięki czemu możemy mówić o płynności finansowej grupy na bezpiecznym poziomie – mówi Marek Wadowski, wiceprezes spółki, odpowiedzialny w niej za finanse.

Spółka przyznaje, że w dużej mierze poprawić finanse firmy mogłoby zmniejszenie kosztów energii.

- Wyzwania, z którymi mierzymy się od początku roku, potwierdzają konieczność intensyfikacji działań zmierzających w kierunku transformacji energetycznej Grupy Azoty. Nasz priorytetowy projekt to Solarfarm Brzezinka - po uzyskaniu zgody najbliższego WZA (walnego zgromadzenia akcjonariuszy - red.) Grupa Azoty zamierza podpisać do połowy grudnia br. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka, która po uruchomieniu będzie największą elektrownią fotowoltaiczną w Polsce – podkreśla wiceprezes Wadowski.

Dlaczego pozyskanie tańszej energii lub surowców jest tak kluczowe?

W trzecim kwartale spadek cen produktów nie był w pełni rekompensowany spadkiem cen surowców używanych do produkcji i niekorzystnie wpływał na poziom uzyskiwanych marż. W praktyce spółka dokładała do produkcji.

Wbrew tradycji widać było większe zainteresowanie nawozami

Choć trzeci kwartał to zwyczajowo czas intensywnych prac polowych w Polsce i sezonowo niższy popyt na produkty nawozowe w tym roku jest nieco inaczej. Widoczny był wzrost zainteresowania produktami Grupy Azoty, głównie z powodu odbudowywania przez rolników poziomu zapasów oraz zakupów dokonywanych pod aplikację jesienną.

Warto pamiętać, że sprzedaż nawozów w poprzednich kwartałach dość mocno kulała. Wpływ na to miały ceny, ale i bałagan na rynku zbóż, owocujący napływem taniego ziarna z Ukrainy i obawami polskich rolników o rentowność produkcji.

Sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była wyższa o 8 proc. rok do roku, a o 6 proc. rok do roku zwiększył się wolumen produkcji. Różnica to m.in. efekt „czyszczenia magazynów”.

Sprzedaż napędzał wzrost popytu na nawozy azotowe i wieloskładnikowe oraz stopniowy powrót rynku do typowych sezonowych relacji popytowo-cenowych.

Jednak wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu agro ukształtowała się na poziomie minus 7,6 proc.

Niski popyt na chemikalia, kłopoty na rynku tworzyw

W segmencie chemia III kwartał 2023 roku charakteryzował się niskim popytem wynikającym z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie, wysokimi stanami magazynowymi oraz importem tańszych produktów spoza Europy. W III kwartale odnotowano jednak w relacji do II kwartału wzrost ilości sprzedanej o 14 proc., w tym o niemal 50 proc. w przypadku siarki i mocznika na cele techniczne.

Poziom sprzedaży segmentu w ujęciu rok do roku zmniejszył się jednak o 18 proc. W analizowanym kwartale odnotowano spadek cen wszystkich produktów na rynkach Grupy Azoty w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy spadek - przekraczający 60 proc. - zanotowano w przypadku cen NOXy, melaminy i mocznika na cele techniczne. Ceny głównych surowców produkcyjnych w segmencie, w tym gazu, propylenu i ilmenitu, uległy obniżeniu rok do roku w ślad za trendami rynkowymi.

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 28,6 proc.

Także w segmencie tworzywa w III kwartale 2023 roku odnotowano spadek wielkości sprzedaży poliamidu 6 (główne tworzywo), który był w analizowanym okresie o 20 proc. rok do roku niższy co było spowodowane obniżonym popytem we wszystkich kluczowych segmentach – tworzywa konstrukcyjne, włókna dywanowe i folie opakowaniowe.

Spadek popytu wywierał dużą presję na obniżki cen europejskich produktów, co w pewnym stopniu ograniczyło import tworzyw z rynków o dużo większej konkurencyjności kosztowej, głównie z Azji. Ceny benzenu kształtowały się na poziomie niższym o 33 proc. rok do roku.

Wypracowana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie fatalnych minus 34,0 proc.

Grupa Azoty to największy gracz na krajowym rynku nawozowym i jedna z największych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

W akcjonariacie spółki 33 proc. akcji spółki posiada Skarb Państwa, a 19,8 proc. ma rosyjski oligarcha, Wiaczesław Kantor.