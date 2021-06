Paweł Stańczyk prezesem Grupy ZAK

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w piątek powołała na stanowisko prezesa zarządu spółki Pawła Stańczyka - poinformowało biuro prasowe Grupy ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.

Jak podały służby prasowe Grupy Azoty ZAK S.A., w piątek rada nadzorcza powołała z niem 21 czerwca 2021 roku Pawła Stańczyka. Nowy prezes w przeszłości był m.in. wiceprezydentem Ostrołęki, zastępcą dyrektora departamentu w urzędzie marszałkowskim woj. mazowieckiego oraz członkiem rady dyrektorów w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Od 2016 do 2018 r. sprawował funkcje prezesa zarządu w firmie Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o w Grupie PERN. "Następnie do 2020 r. pełnił funkcje menedżerskie w spółkach Grupy ORLEN. W latach 2020-2021 wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Do maja 2021 r. prezes zarządu PGNiG TERMIKA S.A. Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie" - poinformowała w komunikacie spółka.

Nowy skład zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. składa się obecnie z trzech osób. Oprócz prezesa zasiada w nim Artur Kamiński (wiceprezes), oraz Bolesław Goranczewski (członek zarządu).