PCC Exol coraz bardziej "zielony"

Już prawie 50 proc. przychodów PCC Exol, to sprzedaż produktów tzw. zielonej chemii. Na koniec 2021 roku zielona oferta obejmowała ponad 100 różnych produktów, w tym surowców chemicznych i dodatków do różnego rodzaju kosmetyków i detergentów.

- Zielona chemia to nie trend a konieczność. Świadomość społeczna jest coraz większa, rośnie liczba osób zainteresowanych produktami eko, zarówno w branży spożywczej jak i kosmetycznej - mówi wiceprezes zarządu PCC Exol, Rafał Zdon.

Ilościowa sprzedaż, wygenerowana przez spółkę w ubiegłym roku sprzedaż , wyniosła ponad 63 tys. ton. Z kolei w ujęciu wartościowym, wyniosła ponad 354 mln zł.

Produkty, które wygenerowały najwyższą sprzedaż, to głównie substancje wytworzone na bazie naturalnych alkoholi tłuszczowych o wysokim stopniu biodegradowalności, niskiej zawartość lotnych związków organicznych, cechujące się brakiem zawartości parabenów, alkilofenoli i rozpuszczalników.

Produkty nie są testowane na zwierzętach, nie zawierają alergenów ani substancji kancerogennych. W przeważającej części są to surowce bazowe i dodatki do kosmetyków oraz składniki produktów chemii gospodarczej.



- Staramy się dawać dobry przykład innym. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, tak aby nasze surowce były bezpieczne dla środowiska - mówi prezes firmy Dariusz Ciesielski.

Producenci zielonych chemikaliów mają wpływ na pozostałe gałęzie przemysłu. Im więcej zielonych produktów trafia do gospodarki, tym ich dalsza konsumpcja jest bardziej zrównoważona. Co więcej, globalni producenci operujący w różnych branżach wolą dziś pracować z dostawcami oferującymi zielone rozwiązania. Należy pamiętać o tym, że to konsumenci i ich decyzje zakupowe mają ogromny wpływ na trendy w przemyśle.

Doskonałym przykładem jest branża kosmetyczna, gdzie klient chętniej kupuje produkty pochodzenia naturalnego, nietestowane na zwierzętach, wegańskie i wegetariańskie.