PCC Exol zwiększył zysk o ponad 240 procent

W I kwartale 2022 roku zarówno przychody, jak i zyski firmy chemicznej PCC Exol osiągnęły rekordowe poziomy. Zysk netto wyniósł blisko 40 mln zł, co oznacza wzrost o 243 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Rekordową wartość odnotował skonsolidowany zysk EBITDA. Osiągnął poziom ponad 53 mln zł, co stanowi 193-proc. wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku.

O 55 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysłowych i wyniosła blisko 110 mln zł.

Produkty o nazwie PCC Greenline w pierwszym kwartale miały udział w wolumenie sprzedaży na poziomie 68 proc., a w ujęciu wartościowym - 66 proc.

Rekordową również wartość odnotował skonsolidowany zysk EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją). Osiągnął poziom ponad 53 mln zł, co stanowi 193-proc. wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. Przychody w kwocie blisko 300 mln zł są kolei większe o 60 proc. względem porównywalnego okresu. Dzięki uruchomieniu w zeszłym roku instalacji do produkcji oksyalkilatów, grupa odnotowała też kilkuprocentowy wzrost wolumenu sprzedaży.

- Wynikami pierwszego kwartału tego roku grupa PCC Exol pobiła swoje dotychczasowe rekordy. Tak wyjątkowo dobre rezultaty przełożyły się na rekordową marżę brutto na sprzedaży na poziomie 24 proc. - mówi prezes firmy Dariusz Ciesielski.

- Mimo wielu zawirowań na rynku surfaktantów utrzymaliśmy ciągłość produkcji i sprzedaży wyrobów, zapewniając niezakłócone dostawy swoim klientom, co nie było standardową sytuacją wśród producentów surfaktantów. Znaczące wzrosty sprzedaży odnotowaliśmy zarówno w grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych, jak i do zastosowań w kosmetykach i detergentach - dodaje.

O 55 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysłowych i wyniosła blisko 110 mln zł. Spółka zaobserwowała wzmożony popyt ze strony klientów z niektórych zastosowań przemysłowych, jak czyszczenie przemysłowe czy rynek produkcji odpieniaczy.

W grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach odnotowano najwyższy historycznie poziom przychodów, sięgający prawie 140 mln zł, co stanowi wzrost o 74 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku.

Strategiczne inwestycje

Strategicznym elementem rozwoju spółki są inwestycje. Prowadzono prace w zakresie budowy drugiej linii technologicznej wytwórni Etoksylatów II w Płocku oraz rozbudowy bazy magazynowej tej wytwórni. W tej lokalizacji firma zakłada podwojenie zdolności produkcyjnych, a dzięki temu zwiększenie wolumenu oferowanych przez spółkę wyrobów oraz poszerzenie portfela produktowego.

Spółka PCC BD, której wspólnikami są PCC Exol i PCC Rokita, realizowała inwestycję budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama m.in. etoksylatów oraz polioli polieterowych, mogących mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach. Produkty pochodzące z tej instalacji mają charakteryzować się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji, a część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym.

- Warto podkreślić, że w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęliśmy absolutnie rekordowe wyniki, pomimo stale rosnących cen i ograniczonej dostępności szeregu podstawowych surowców. Z sukcesem kontynuowaliśmy strategię poprawy rentowności poprzez zwiększoną sprzedaż produktów specjalistycznych, co do zasady charakteryzujących się wyższą marżą, a równocześnie poprawialiśmy rentowność produktów masowych - mówi zaznacza firmy Rafał Zdon.

- Od lat budujemy też bogate i zróżnicowane portfolio produktów o nazwie PCC Greenline. W pierwszym kwartale ich udział w wolumenie sprzedaży wyniósł 68 proc., a wartościowo 66 proc. sprzedaży produktów spółki - dodaje.

PCC Greenline

Zielone produkty, które wygenerowały najwyższą sprzedaż, to głównie substancje wytworzone na bazie naturalnych alkoholi tłuszczowych o wysokim stopniu biodegradowalności. W przeważającej części stanowią surowce bazowe i dodatki do kosmetyków, chemii gospodarczej oraz chemii profesjonalnej do zastosowań przemysłowych. PCC Exol oferuje również produkty hypoalergiczne, jak i produkty stanowiące alternatywę dla surfaktantów SLES/SLS.

Produkty PCC Greenline wpisują się w trend zielonej chemii, gdzie stawia się na naturalny skład surowcowy i wysoki indeks pochodzenia naturalnego, wysoki stopień biodegradowalności, niską zawartość lotnych związków organicznych, brak zawartości parabenów, alkilofenoli i rozpuszczalników, niską emisję CO2 czy brak testów na zwierzętach, brak zawartości alergenów, substancji kancerogennych i wiele innych.

Aktywność w obszarze zrównoważonej produkcji umożliwia firmie wchodzenie na nowe rynki sprzedaży i zdobywanie nowych, wymagających klientów, w tym międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym. Co ważne, w procesach produkcyjnych produktów PCC Greenline, dzięki odnawialnym źródłom energii, niemalże w całości zużywana jest zielona energia – czytamy w sprawozdaniu firmy.

PCC Exol jest istotnym graczem na europejskim rynku surfaktantów. Surfaktanty znajdują szerokie zastosowania przemysłowe. Oprócz chemii gospodarczej, środków higieny osobistej i przemysłu tekstylnego, są stosowane jako środki zwilżające, emulgatory, środki pomocnicze w przemyśle papierniczym, metalurgicznym i wielu innych.