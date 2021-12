PCC Rokita i PCC Exol zdecydowały o inwestycji wartej ponad 350 mln zł

Spółki PCC Rokita i PCC Exol zdecydowały o realizacji największej w ich historii inwestycji, zwiększającej moce produkcyjne i asortyment wytwarzanych wyrobów. Około 351 zł będzie kosztowała instalacja łącząca produkcję etoksylatów i polioli. Ma być gotowa w połowie 2026 roku.

Nowa instalacja pozwoli na zwiększenie gamy produktów przyjaznych dla środowiska.

Dostawca głównego surowca będzie PKN Orlen.

Spółka chce zwiększać udział OZE w zużytej energii.

Uruchomienie za pięć lat

Wartość inwestycji szacowana jest na 351 mln zł. Czas zakończenia przewidywany jest na połowę 2026 roku. Wstępnie zakładane średnioroczne potencjalne zdolności produkcyjne instalacji przy szacowanym portfolio wyniosą ok. 50-55 tys. ton.



- Inwestycje stanowią kluczowy element strategii naszych spółek. Ich bezpośrednią pochodną są osiągane przez nas rezultaty finansowe. Za trzy kwartały tego roku Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo wysoki skonsolidowany zysk EBITDA w kwocie ponad 437 mln zł, w ślad za nim poszedł też rekordowy zysk netto w wysokości 236 mln zł – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu spółki.



Podobnie Grupa PCC Exol zamknęła trzy kwartały br. rekordowym poziomem - blisko 60 mln zł zysku EBITDA. W rezultacie skonsolidowany zysk netto Grupy PCC Exol po trzech kwartałach 2021 roku zamknął się historycznie najwyższą kwotą ponad 35 mln zł.



Instaalcja ma produkować gamę etoksylatów, polioli polieterowych i innych produktów etoksylowanych (chodzi o tzw. środki powierzchniowo czynne wykorzystywane do produkcji środków czyszczących - red.), w tym produkty biodegradowalne. Instalacja będzie wykorzystywała tlenek etylenu dostarczany przez PKN Orlen.



Realizacja inwestycji przyczyni się nie tylko do zwiększenia wolumenu możliwych do zaoferowania wyrobów. Pozwoli również na poszerzenie portfolio produktowego spółek Grupy PCC w ramach kontynuacji strategii rynkowej, mającej na celu dywersyfikację sprzedaży do wielu różnych branż przemysłu, charakteryzujących się odmiennymi cyklami koniunkturalnymi.

Biodegradowalność i mniejszy ślad węglowy

- Powstające na nowej instalacji produkty, dzięki odpowiedniej kombinacji tlenków oraz wykorzystaniu nowych technologii produkcji, będą charakteryzowały się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji. Ponadto krótszy proces produkcji wpłynie na obniżenie zużycia energii – mówi Dariusz Ciesielski, prezes PCC Exol.



- Dodatkowo, dzięki temu, że tlenek etylenu posiada niższy ślad węglowy niż tlenek propylenu, część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym – dodaje Ciesielski.