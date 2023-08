PCC Rokita ma powody do zmartwienia. Przez słabsze wyniki finansowe

Chemiczna grupa notowana na warszawskiej giełdzie - PCC Rokita - zanotowała w pierwszym półroczu blisko 20-proc. spadek zysku netto. Niższe okazały się również skonsolidowane przychody.

W pierwszej połowie 2023 roku grupa kapitałowa PCC Rokita miała 155,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 241,3 mln zł zysku rok wcześniej (mniej o 35,5 proc.). Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,34 mld zł w porównaniu z 1,41 mld zł rok wcześniej (mniej o 5 proc. rok do roku). Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) sięgnął 308,6 mln zł wobec 384,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej (mniej o 20 proc. rok do roku).

Jednocześnie sama PCC Rokita jako spółka dominująca w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnęła zysk EBITDA na poziomie 305,1 mln zł, niższym o blisko 18 proc. rok do roku oraz zysk netto równy 161,3 mln zł, niższym o prawie 30 proc. w ujęciu rocznym.

- W drugim kwartale bieżącego roku miał miejsce postój remontowy instalacji produkcyjnych, przy czym w tym roku w niewielkiej części realizacja prac remontowych przeniosła się na lipiec. Jest to odmienna sytuacja od tej w 2022 r., kiedy to cykliczne remonty odbyły się w całości w drugim kwartale - podała spółka.

Jak wynika ze sprawozdania, najlepsze rezultaty odnotował segment Chloropochodne.

- Rezultaty pierwszego półrocza 2023 r. były nieznacznie wyższe w stosunku do wyników za pierwsze półrocze 2022 r. Na poziomie zysku EBITDA to wartości blisko 248 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. Do wypracowania wyników przyczyniły się wciąż wysokie średnie ceny ługu sodowego. (...) Kolejny segment produkcyjny Grupy, segment Poliuretany, w prezentowanym okresie kontynuował spadki odnotowując najtrudniejsze warunki dla swojej działalności od kilku lat - podała spółka.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Grupa wyceniana jest na giełdzie na 2 mld zł, a 84 proc. akcji posiada niemiecki PCC Chemicals GmbH.