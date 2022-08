PCC Rokita notuje dwucyfrowy wzrost zysku

Grupa PCC Rokita w I półroczu 2022 uzyskała 1,411 mld zł przychodów, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i osiągnęła ponad 241 mln zł zysku netto, który był o 51 proc. większy niż w I półroczu 2021.

Grupa PCC Rokita w I półroczu 2022 odnotowała blisko 385 mln zł zysku EBITDA i był to wynik o 30 proc. lepszy niż w I półroczu roku 2021.

Kluczowe znaczenie dla rezultatów grupy PCC Rokita w I półroczu 2022 miały wyniki segmentu Chloropochodne, którego zysk EBITDA wyniósł blisko 232 mln zł i był wyższy o 267 proc. rok do roku.

Zdaniem zarządu PCC Rokita "w najbliższych okresach możliwe jest wystąpienie spowolnienia gospodarczego a sytuacja rynkowa zależna będzie między innymi od dalszych decyzji rządów dotyczących polityki energetycznej".

PCC Rokita definiuje zysk EBITDA jako zysk (strata) netto za okres ustalony zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego, kosztów finansowych oraz amortyzacji skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych oraz udziału w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych.

Segment Chloropochodne królem I półrocza 2022

Wypracowany przez PCC Rokita w I półroczu 2022 skonsolidowany zysk netto uzyskał wartość ponad 241 mln zł i był wyższy o 51 proc. w porównaniu do zysku za I połowę 2021 roku.

"Kluczowe znaczenie dla takich rezultatów miały wyniki segmentu Chloropochodne. Wynik EBITDA wyniósł blisko 232 mln zł i był wyższy o 267 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Co ważne, ceny chloroalkaliów sięgnęły historycznie wysokich rejestrów" - m.in. stwierdził zarząd w liście do inwestorów.

"Odnotowana średnia cena ługu sodowego wzrosła o 132 proc. w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Ceny sody kaustycznej natomiast zwiększyły się o 142 proc. W dalszym ciągu obserwuje się kontynuację tego trendu, w szczególności na rynku ługu sodowego" - stwierdził zarząd.

Spółka podała ponadto m.in., że działalność segmentu Chloropochodne wspierał stabilnie wysoki popyt na wszystkie produkty segmentu, co wpłynęło na możliwość utrzymywania wysokiego poziomu produkcji.

"Jednocześnie trzeba zauważyć, że kryzys energetyczny, który rozpoczął się w drugiej połowie 2021 roku, dodatkowo wzmocniony obecną sytuacją geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie, spowodował znaczący wzrost cen wszystkich surowców energetycznych. Sytuacja ta ma również wpływ na ceny rynkowe wyrobów chloropochodnych" - zaznaczył zarząd spółki.

Poliuretany gorzej przy wysokiej bazie porównawczej

Segment Poliuretany w I półroczu 2022 wypracował zysk EBITDA w wysokości ponad 110 mln zł, co oznacza spadek o 43 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku, który jak stwierdziła spółka "jednak stanowi bardzo wysoką bazę porównawczą".

PCC Rokita podała, że w segmencie Poliuretany I kwartał 2022 pozwalał na generowanie sprzedaży przy pełnych mocach produkcyjnych oraz dobrych marżach, ale II kwartał 2022 to wyraźne osłabienie rynku dodatkowo pogłębione wybuchem wojny w Ukrainie.

"Obecnie odnotowywane są obniżki cen polioli i trend jest trudny do przewidzenia w najbliższym czasie. Popyt w gospodarce europejskiej na poliole jest słabszy, szczególnie na poliole dla meblarstwa i budownictwa. Oznacza to poważne wyzwanie dla producentów polioli i odwrócenie sytuacji popytowo-podażowej" - stwierdził zarząd PCC Rokita.

Zarząd spółki ocenił, że dobre wyniki odnotował także segment Inna działalność chemiczna, w którym „pomimo niepewności geopolitycznej i dynamicznych zmian rynkowych, zarówno wielkość obrotów, marże jak i uzyskane wyniki finansowe osiągnęły wysokie poziomy”.

Konkretnie rzecz biorąc segment Inna działalność chemiczna wypracował prawie 41 mln zł zysku EBITDA, o 64 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Aktualnie kontynuowana jest dobra koniunktura na rynku produktów chloropochodych, których ceny są w trendzie wzrostowym przy jednocześnie rosnących cenach energii elektrycznej. W segmencie Poliuretany odnotowujemy spadki cen produktów i trudno dzisiaj określić, jakie będą zachowania ich cen w najbliższym czasie. W segmencie Inna działalność chemiczna konsekwentnie umacniamy swoją pozycję rynkową, mimo pewnych korekt cenowych produktów związanych ze zwiększoną podażą - wskazał zarząd w liście do inwestorów.

Zarząd PCC Rokita stwierdził ponadto, że "w najbliższych okresach możliwe jest wystąpienie spowolnienia gospodarczego a sytuacja rynkowa zależna będzie między innymi od dalszych decyzji rządów dotyczących polityki energetycznej".

