PCC Rokita podsumowała 2020 rok. „Potwierdził skuteczność strategii”

Wypracowaliśmy bardzo dobre rezultaty, pomimo zmiennych warunków rynkowych oraz globalnego spowolnienia gospodarczego. Ubiegły rok potwierdził skuteczność przyjętej strategii w zakresie dywersyfikacji biznesu - skomentował wyniki finansowe za 2020 r. zarząd PCC Rokita.

Inwestycje w rozwój

Zarząd poinformował również, że w obszarze inwestycji w minionym roku grupa sfinalizowała projekt obejmujący linię pilotażową, służącą do opracowywania nowych produktów w segmencie Inna działalność chemiczna.- Linia ta pozwala na wzrost o około 3 tys. ton rocznie możliwości produkcyjnych w zakresie wysoce specjalistycznych produktów fosforowych, dedykowanych do wielu gałęzi przemysłu, m.in. do tworzyw sztucznych czy specjalistycznych środków smarnych - wyjaśnił zarząd.- Istotnym projektem była również budowa Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, dzięki któremu posiadana powierzchnia laboratoryjna docelowo ulegnie niemal trzykrotnemu zwiększeniu. Obie te inwestycje pomogą nam w znacznym stopniu rozszerzyć portfolio wysoce specjalistycznych produktów, cieszących się rosnącym zainteresowaniem - podsumował.