PepsiCo przechodzi na plastik z odzysku

Jeden z największych producentów żywności i napojów na świecie, firma PepsiCo, przechodzi w Polsce na surowiec do produkcji butelek pochodzący w 100 proc. z recyklingu. By zrealizować ten cel, tylko w 2021 roku zainwestuje 3,6 mln dol. oraz 8 mln dol. w każdym kolejnym roku na pozyskanie przetworzonego plastiku (rPET).

Jak powstaje rPET?

Mimo iż recykling jest ważnym procesem w dążeniu do rozwiązania wyzwania związanego z odpadami plastikowymi, globalny producent napojów i żywności postrzega to działanie jako jeden z elementów całości. Oparta na trzech filarach strategia PepsiCo w tym obszarze obejmuje ponadto wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do ograniczania ilości plastiku stosowanego w funkcjonowaniu firmy, a także poszukiwanie sposobów tworzenia nowych koncepcji opakowań.Obejmuje to m.in. badania nad opracowaniem nowych materiałów, takich jak powstała we współpracy z konsorcjum Pulpex pierwsza na świecie butelka z papieru w pełni nadająca się do ponownego przetworzenia, czy rozwój oferty produktów wielokrotnego użytku, takich jak SodaStream, dzięki której według szacunków możliwe będzie wyeliminowanie z obrotu 67 miliardów plastikowych butelek jednorazowego użytku.Zanim powstanie nowa butelka wykonana z rPET, należy zebrać zużyte opakowania plastikowe. Ważne jest, aby butelki wykonane z PET trafiały do odpowiednich, żółtych pojemników do selektywnej zbiórki.Po zebraniu materiału przez podmiot zajmujący się zbiórką odpadów, materiał ten poddawany jest segregacji, a następnie ściskany w prasach przemysłowych w duże bale. Bale trafiają do maszyny, w której usuwane są inne frakcje.Plastiki są segregowane według kolorów, a następnie zgniatane i rozdrabniane na mniejsze kawałki – płatki. Ponieważ płatki zawierają elementy pochodzące z nakrętek i etykiet, które są wykonane z innego rodzaju plastiku, należy je odseparować w procesie kąpieli wodnej.W dalszej kolejności następuje osuszenie płatków, podgrzanie do wysokiej temperatury, a powstała masa poddawana jest ekstruzji w długie elementy o okrągłym przekroju, które są następnie rozdrabniane w tzw. pelet. Pelet jest przekształcany we włókno poliestrowe, z którego następnie można wytworzyć wiele różnych produktów, w tym nowe opakowania. W ten sposób można skutecznie zapewnić plastikowej butelce kolejny cykl życia.