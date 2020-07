PepsiCo wprowadza butelkę w 100 proc. z plastiku z odzysku

Jesteśmy na początku drogi jeżeli chodzi o wprowadzanie na rynek opakowań plastikowych wykonanych z plastiku przetworzonego, czyli rPET. W Polsce tylko 21 proc. odpadów trafia do ponownego przetworzenia - mówi WNP.PL Julian Krzyżanowski, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w PepsiCo. Jeden jej produktów, herbata Lipton Ice Tea, od połowy roku jest konfekcjonowany do butelek w 100 proc. powstałych z plastiku przetworzonego.

- Biorąc pod uwagę wielkość produkcji na innych markach, takich jak Pepsi, Mirinda czy 7Up, od sierpnia 2020 roku będziemy wdrażać rPET również do produkcji opakowań tych napojów. Zaczynamy od poziomu kilkunastu procent, aby stopniowo zmierzać ku 100 proc. - zapowiada Julian Krzyżanowski.Produkty PepsiCo są dostępne w ponad 200 krajach na całym świecie. Łączny przychód netto wyniósł w 2019 roku ponad 67 mld dolarów amerykańskich.Także Coca-Cola chce zwiększać wykorzystanie opakowań w przetworzonego plastiku. Firma ogłosiła niedawno inwestycje mające na celu przyspieszenie rozwoju i wdrożenia technologii recyklingu, które pozwalają na przetworzenie plastiku do materiału PET odpowiedniego do kontaktu z żywnością, który może zostać użyty w jej butelkach z napojami.W przeciwieństwie do recyklingu mechanicznego, ulepszony recykling pozwala na odzyskanie i ponowne użycie plastiku PET bez pogorszenia jakości materiału.Recykling mechaniczny to proces zbierania oaz sortowania zużytych butelek plastikowych i oddzielania przezroczystego materiału PET od kolorowych plastików, a następnie cięcia przezroczystego materiału na małe kawałki, tak aby mógł on zostać skutecznie wyczyszczony. Kawałki te mogą zostać stopione i służyć wytworzeniu nowych butelek.Ulepszony recykling wykorzystuje proces depolimeryzacji, w którym plastik PET (polimer) jest przekształcany do formy swojego oryginalnego budulca (monomerów), który jest łatwiejszy do oczyszczenia. Monomery mogą następnie zostać poddane ponownej polimeryzacji do postaci żywicy syntetycznej, z której tworzy się wysokiej jakości materiał PET.Coca-Cola planuje, że do roku 2030 r. co najmniej połowa opakowań będzie składała się z materiałów z recyklingu.