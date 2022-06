Pfizer ma nowy kontrakt na szczepionki, bo USA przygotowują się na falę COVID-19

Firmy Pfizer i BioNTech podpisały z rządem USA nowy kontrakt na dostawę szczepionek w celu wsparcia dalszej walki z COVID-19. Zgodnie z umową dostarczą 105 mln dawek (30 µg, 10 µg i 3 µg) dla dorosłych, dostosowane do wariantu Omikron, pod warunkiem uzyskania zezwolenia amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Planuje się, że pierwsze dawki dotrą późnym latem 2022 roku.

Rząd USA zapłaci firmom 3,2 mld dol. po otrzymaniu pierwszych 105 mln dawek. W ramach umowy ma również możliwość zakupu do 195 mln dodatkowych dawek.

Zapewniając dodatkowe dawki mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, kontrakt ma pomóc w zwalczeniu kolejnej fali COVID-19.

W ramach umowy ma również możliwość zakupu do 195 mln dodatkowych dawek, co daje łączną ich liczbę na poziomie 300 mln.

- Nowa umowa zagwarantuje ludziom w całym kraju dostęp do szczepionek, które mogą zapewnić ochronę przed obecnymi i przyszłymi odmianami koronawirusa - mówi cytowany przez businesswire.com Albert Bourla, prezes i dyrektor generalny Pfizera.

- Szczepionki były i pozostaną kluczowe dla ochrony osób w każdym wieku przed COVID-19 - dodaje.

- Zezwolenie regulacyjne będzie zawierać również szczepionkę dostosowaną do Omikrona, która naszym zdaniem jest ważna w sytuacji szybko rozprzestrzeniającego się wariantu - komentuje Sean Marett, dyrektor ds. biznesu i dyrektor handlowy firmy BioNTech.

Szczepionka na Omikrona

Firmy Pfizer i BioNTech przedstawiły 25 czerwca 2022 roku dane wykazujące bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność dwóch kandydatów na szczepionki przystosowane do wariantu Omikron. Dane zostały udostępnione organom regulacyjnym, w tym FDA, planowany jest więc wniosek o zezwolenie na użycie szczepionek w sytuacjach nadzwyczajnych w USA.

Firmy rozpoczęły już produkcję szczepionek dostosowanych do Omikrona, aby szybko realizować dostawy po ich autoryzacji lub zatwierdzeniu, a następnie zaleceniu przez amerykańskie centra kontroli i zapobiegania chorobom. Kwalifikujący się mieszkańcy USA będą nadal otrzymywać szczepionkę za darmo, zgodnie z zobowiązaniem rządu do bezpłatnego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19.

Szczepionka Pfizer-BioNTech COVID-19, oparta na zastrzeżonej technologii mRNA niemieckiej spółki biotechnologicznej BioNTech, została opracowana przez obie firmy. BioNTech jest podmiotem odpowiedzialnym za pozwolenie na dopuszczenie do obrotu m.in. w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz posiadaczem pozwoleń na ich stosowanie (lub ich odpowiedników) w sytuacjach awaryjnych w Stanach Zjednoczonych wspólnie z firmą Pfizer.

Firmy planują zgłoszenia w celu ubiegania się o zatwierdzenie przez organy regulacyjne w tych krajach, w których początkowo przyznano zezwolenia na użycie tylko w sytuacjach awaryjnych lub zezwolenia równoważne.